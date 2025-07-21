Ключові факти

Рішення РНБО означає мораторій на перевірки бізнесу «державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність».

«Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики», – зазначив президент. Тобто на підставі рішення РНБО уряд та інші держоргани мають сформувати конкретні заборони щодо перевірок бізнесу. Деталей про це пресслужба ОП поки не наводить.

Відчутні економічні результати Зеленський очікує побачити за шість місяців.

«Абсолютно конкретне завдання – спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже – зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», – зазначив президент.

Контекст

Вперше про «тривалий мораторій» на перевірки бізнесу президент заявив під час Форуму влади та бізнесу наприкінці червня. Тоді це було доручення попередньому уряду премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, однак після цього влада перезавантажила Кабмін – і реалізація мораторію зараз вже стала завданням очільниці уряду Юлії Свириденко.

Це не перша спроба влади відповісти на скарги бізнесу щодо тиску правоохоронців та інших держорганів радикальним кроком – забороною на перевірки підприємців. наприкінці січня 2024-го Зеленський оголосив про тримісячний мораторій на «маски-шоу» у бізнесу та про створення Ради з підтримки підприємництва. Також правоохоронці оголосили про аудит вже порушених щодо бізнесу кримінальних справ. За підсумками цього рішення Офіс генпрокурора прозвітував про закриття близько 19% таких справ. Натомість бізнес заявляв, що жодна резонансна справа закрита не була.

Також результатом роботи Ради з підтримки підприємництва став закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Однак цей процес зупинився на моменті з обранням нового директора відомства – конкурсна комісія обрала переможця конкурсу на цю посаду, однак Кабмін відмовився затвердити її.