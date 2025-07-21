Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) на засіданні 21 липня підтримала запровадження мораторію на перевірки бізнесу державними структурами, повідомив президент Володимир Зеленський.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ключові факти
- Рішення РНБО означає мораторій на перевірки бізнесу «державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність».
- «Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики», – зазначив президент. Тобто на підставі рішення РНБО уряд та інші держоргани мають сформувати конкретні заборони щодо перевірок бізнесу. Деталей про це пресслужба ОП поки не наводить.
- Відчутні економічні результати Зеленський очікує побачити за шість місяців.
- «Абсолютно конкретне завдання – спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже – зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», – зазначив президент.
Контекст
Вперше про «тривалий мораторій» на перевірки бізнесу президент заявив під час Форуму влади та бізнесу наприкінці червня. Тоді це було доручення попередньому уряду премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, однак після цього влада перезавантажила Кабмін – і реалізація мораторію зараз вже стала завданням очільниці уряду Юлії Свириденко.
Це не перша спроба влади відповісти на скарги бізнесу щодо тиску правоохоронців та інших держорганів радикальним кроком – забороною на перевірки підприємців. наприкінці січня 2024-го Зеленський оголосив про тримісячний мораторій на «маски-шоу» у бізнесу та про створення Ради з підтримки підприємництва. Також правоохоронці оголосили про аудит вже порушених щодо бізнесу кримінальних справ. За підсумками цього рішення Офіс генпрокурора прозвітував про закриття близько 19% таких справ. Натомість бізнес заявляв, що жодна резонансна справа закрита не була.
Також результатом роботи Ради з підтримки підприємництва став закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Однак цей процес зупинився на моменті з обранням нового директора відомства – конкурсна комісія обрала переможця конкурсу на цю посаду, однак Кабмін відмовився затвердити її.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.