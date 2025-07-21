Держава зупиняє втручання контролюючих органів у роботу бізнесу, натомість запроваджує цифровий контроль і готує реформу правоохоронної системи у сфері підприємництва. Про це розповіла премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірку бізнесу.

Деталі

Під заборону потрапляють перевірки з боку податкових, митних, правоохоронних та інших органів, окрім випадків із високими ризиками – перевірки залишаться лише точковими, зазначила премʼєрка. За її словами, уряд цифровізує систему державного нагляду, щоб «ручне втручання стало неможливим».

Прокуратура вже провела аудит кримінальних справ проти бізнесу – 30% проваджень уже закриті через відсутність підстав, зазначила вона.

«Наше завдання – прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень», – написала Свириденко.

Премʼєрка повідомила, що уряд готує низку законопроєктів, які змінять Кримінальний процесуальний кодекс та інші нормативні акти. Зокрема, нові справи проти підприємців зможуть відкривати лише Генеральний прокурор або керівники обласних прокуратур, пояснила вона.

За словами Свириденко, арешти майна чи документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі компанії, а «завислі» справи без доказів закриють.

Контекст

На засіданні 21 липня РНБО підтримала запровадження мораторію на перевірки бізнесу державними структурами, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це рішення означає мораторій на перевірки бізнесу «державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність».

Вперше про «тривалий мораторій» на перевірки бізнесу президент заявив під час Форуму влади та бізнесу наприкінці червня. Тоді це було доручення попередньому уряду премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, однак після цього влада перезавантажила Кабмін – і реалізація мораторію зараз вже стала завданням очільниці уряду Юлії Свириденко.

Це не перша спроба влади відповісти на скарги бізнесу щодо тиску правоохоронців та інших держорганів радикальним кроком – забороною на перевірки підприємців. наприкінці січня 2024-го Зеленський оголосив про тримісячний мораторій на «маски-шоу» у бізнесу та про створення Ради з підтримки підприємництва. Також правоохоронці оголосили про аудит вже порушених щодо бізнесу кримінальних справ. За підсумками цього рішення Офіс генпрокурора прозвітував про закриття близько 19% таких справ. Натомість бізнес заявляв, що жодна резонансна справа закрита не була.

Також результатом роботи Ради з підтримки підприємництва став закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Однак цей процес зупинився на моменті з обранням нового директора відомства – конкурсна комісія обрала переможця конкурсу на цю посаду, однак Кабмін відмовився затвердити її.