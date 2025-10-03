Forbes Digital підписка
100 млн грн залога. Апелляция ВАКС оставила в силе меру пресечения застройщице Владиславе Молчановой

Татьяна Антонюк
Соучредитель девелоперской компании Stolitsa Group Владислава Молчанова Фото надано пресслужбою Stolitsa Group

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения соучредительнице девелоперской компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой – 100 млн грн, сообщает пресс-служба суда. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

  • Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения на постановление следователя судьи ВАКС от 11 сентября 2025 года. Тогда избрали меру пресечения столичной застройщице Владиславе Молчановой – 100 млн грн залога.
  • «По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений», – говорится в сообщении.
  • Решение вступило в законную силу с момента провозглашения 3 октября 2025-го и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
  • По данным органа досудебного расследования, Владиславу Молчанова подозревают в завладении и последующей легализации 18 га земли в пригороде Киева, которая находилась в государственной собственности.
  • Кроме застройщицы, еще пять человек получили подозрение по делу об отчуждении и легализации земли возле Киева.

Контекст

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн, говорится в сообщении бюро 6 сентября 2025 года.

К реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины Юрий Иванющенко, подконтрольные ему два человека, столичная застройщица и подконтрольное ему лицо, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины, указано в постановлении.

Всем доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Девять заранее определенных лиц получили в собственность девять земельных участков площадью 18 га. Впоследствии земельные участки на основании мнимых договоров купли-продажи получили три общества, связанные с застройщицей, по версии НАБУ.

Высший антикоррупционный суд 11 сентября 2025-го избрал соучредительнице Stolitsa Group Владиславе Молчановой меру пресечения в виде залога в 100 млн грн без содержания под стражей. Постановление можно было оспорить в течение пяти дней.

