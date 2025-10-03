Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения соучредительнице девелоперской компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой – 100 млн грн, сообщает пресс-служба суда. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Подробности

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения на постановление следователя судьи ВАКС от 11 сентября 2025 года. Тогда избрали меру пресечения столичной застройщице Владиславе Молчановой – 100 млн грн залога.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон, а определение следователя судьи ВАКС – без изменений», – говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения 3 октября 2025-го и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным органа досудебного расследования, Владиславу Молчанова подозревают в завладении и последующей легализации 18 га земли в пригороде Киева, которая находилась в государственной собственности.

Кроме застройщицы, еще пять человек получили подозрение по делу об отчуждении и легализации земли возле Киева.

Контекст

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн, говорится в сообщении бюро 6 сентября 2025 года.

К реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины Юрий Иванющенко, подконтрольные ему два человека, столичная застройщица и подконтрольное ему лицо, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины, указано в постановлении.

Всем доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Девять заранее определенных лиц получили в собственность девять земельных участков площадью 18 га. Впоследствии земельные участки на основании мнимых договоров купли-продажи получили три общества, связанные с застройщицей, по версии НАБУ.

Высший антикоррупционный суд 11 сентября 2025-го избрал соучредительнице Stolitsa Group Владиславе Молчановой меру пресечения в виде залога в 100 млн грн без содержания под стражей. Постановление можно было оспорить в течение пяти дней.