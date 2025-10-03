Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід співзасновниці девелоперської компанії Stolitsa Group Владиславі Молчановій – 100 млн грн, повідомляє пресслужба суду. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Деталі

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони захисту та обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 11 вересня 2025 року. Тоді обрали запобіжний захід до столичної забудовниці Владислави Молчанової – 100 млн грн застави.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», – ідеться в повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення 3 жовтня 2025-го та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними органу досудового розслідування, Владиславу Молчанову підозрюють у заволодінні та подальшій легалізації 18 га землі в передмісті Києва, що знаходилась у державній власності.

Крім забудовниці, ще пʼятеро осіб отримали підозру в справі про відчуження й легалізацію землі біля Києва.

Контекст

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн, ідеться в повідомленні бюро 6 вересня 2025 року.

До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України Юрій Іванющенко, підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України, вказано в ухвалі.

Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

Девʼять наперед визначених осіб одержали у власність девʼять земельних ділянок площею 18 га. Згодом земельні ділянки на підставі удаваних договорів купівлі-продажу отримали три товариства, пов’язані із забудовницею, за версією НАБУ.

Вищий антикорупційний суд 11 вересня 2025-го обрав співзасновниці Stolitsa Group Владиславі Молчановій запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн грн без тримання під вартою. Ухвалу можна було оскаржити протягом пʼяти днів.