Администрация Трампа поручила Пентагону подготовить масштабные сокращения бюджета – WP

Министр обороны Пит Гегсет приказал высшему руководству Пентагона и всем военным ведомствам США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет, говорится в служебной записке, полученной The Washington Post . Это предложение, вероятно, столкнется с внутренним сопротивлением и резкой двухпартийной оппозицией в Конгрессе.

Ключевые факты

Гегсет приказал подготовить предлагаемые сокращения к 24 февраля, согласно меморандуму, датированному 18 февраля и включающему список из 17 категорий, для которых администрация Трампа хочет сделать исключение. Среди них операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение подлодок, ударных беспилотников и других боеприпасов.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около $850 млрд.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона Роберта Салессеса, сэкономленные деньги могут быть перераспределены на новые приоритеты администрации, в том числе на «железный купол для Америки». Речь идет о расширенной системе противоракетной обороны, о которой ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

Одновременно с бюджетными планами действует отдельное распоряжение администрации Трампа с запросом списков тысяч сотрудников Министерства обороны, которые находятся на испытательном сроке и, как ожидается, подлежат увольнению на этой неделе. Эти усилия возглавляются Службой DOGE.

В совокупности эти два мероприятия издание называет «нападением» на крупнейшее ведомство, в котором работают более 900 000 гражданских служащих, многие из которых являются ветеранами вооруженных сил.

В своей записке Гегсет сказал, что запрос на предлагаемые сокращения является пересмотром бюджета Пентагона. Виды войск, написал он, должны финансировать то, что им нужно для «темпов военного времени», и компенсировать это финансово за счет сокращения «низкоэффективных статей», таких как программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и исследование изменения климата. В списке приоритетов представлено строительство военных объектов в Тихоокеанском регионе, а также финансирование Индо-Тихоокеанского и Северного командования.

В списке направлений, финансирование которых необходимо сохранить, не упоминается Европейское командование, которое играет ключевую роль в поддержке Украины в войне с Россией, Центральное командование, управляющее операциями на Ближнем Востоке, и Африканское командование, управляющее несколькими тысячами американских военных по всему континенту.

Контекст

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет провести с Россией и Китаем переговоры по сокращению оборонных бюджетов после завершения войн в Украине и секторе Газы. Также он хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по уменьшению ядерных арсеналов.

Новые предложенные сокращения, если они будут приняты, станут наибольшей попыткой обуздать расходы Пентагона с 2013 года, когда вступили в силу санкционированные Конгрессом сокращения бюджета. В то время эти сокращения воспринимались как кризис в Пентагоне и становились все более непопулярны как среди республиканцев, так и среди демократов.