Адміністрація Трампа доручила Пентагону підготувати масштабні скорочення бюджету – WP

Міністр оборони Піт Гегсет наказав вищому керівництву Пентагону та всім військовим відомствам США розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% щорічно протягом наступних пʼяти років, йдеться у службовій записці, отриманій The Washington Post . Ця пропозиція напевно стикнеться з внутрішнім опором і різкою двопартійною опозицією в Конгресі.

Ключові факти

Гегсет наказав підготувати пропоновані скорочення до 24 лютого, згідно з меморандумом, який датований 18 лютого і включає список із 17 категорій, для яких адміністрація Трампа хоче зробити виняток. Серед них операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання підводних човнів, ударних безпілотників та інших боєприпасів.

Бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько $850 млрд.

За словами високопосадовця Пентагону Роберта Салессеса, зекономлені гроші можуть бути перерозподілені на нові пріоритети адміністрації, у тому числі на «залізний купол для Америки». Йдеться про розширену систему протиракетної оборони, про яку раніше повідомив президент США Дональд Трамп.

Одночасно з бюджетними планами діє окреме розпорядження адміністрації Трампа із запитом списків тисяч працівників Міністерства оборони, які перебувають на випробувальному терміні і, як очікується, підлягають звільненню цього тижня. Ці зусилля очолюються Службою DOGE.

У сукупності ці два заходи видання називає «нападом» на найбільше відомство, в якому працюють понад 900 000 цивільних службовців, багато з яких є ветеранами збройних сил.

У своїй записці Гегсет сказав, що запит на пропоновані скорочення є «переглядом» бюджету Пентагону. Види військ, написав він, мають фінансувати те, що їм потрібно для «темпів воєнного часу», і компенсувати це фінансово за рахунок скорочення «низькоефективних статей», таких як програми різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) й дослідження зміни клімату. У списку пріоритетів наведено будівництво військових обʼєктів у Тихоокеанському регіоні, а також фінансування Індо-Тихоокеанського та Північного командування.

У списку напрямів, фінансування яких потрібно зберегти, не згадується Європейське командування, яке відіграє ключову роль у підтримці України у війні з Росією, Центральне командування, яке управляє операціями на Близькому Сході, та Африканське командування, яке керує кількома тисячами американських військових по всьому континенту.

Контекст

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче провести з Росією та Китаєм переговори про скорочення оборонних бюджетів після завершення війн в Україні та секторі Газа. Також він хоче відновити з Росією та Китаєм переговори щодо зменшення ядерних арсеналів.

Нові запропоновані скорочення, якщо їх буде прийнято, стануть найбільшою спробою приборкати витрати Пентагону з 2013 року, коли набули чинності санкціоновані Конгресом скорочення бюджету. У той час ці скорочення сприймалися як криза в Пентагоні і ставали все більш непопулярними як серед республіканців, так і серед демократів.