ЦРУ предложило своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию – WSJ

Центральное разведывательное управление США сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться с работы и получить зарплату за восемь месяцев и льготы, пишет The Wall Street Journal 4 февраля. По словам чиновников, это попытка привести ведомство в соответствие с приоритетами президента Дональда Трампа, среди которых – борьба с наркокартелями.

Ключевые факты

По данным WSJ, ЦРУ, вероятно, первое разведывательное ведомство, на которое распространили эту инициативу. В конце января аналогичное предложение поступило гражданским госслужащим федерального уровня.

ЦРУ также замораживает аренду кандидатов, которым уже было сделано предложение о работе, сказал помощник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Некоторые предложения, вероятно, будут отозваны, если заявители не имеют соответствующего опыта для новых целей агентства, сказал помощник.

Чиновники администрации Трампа заявили, что эти предложения должны подать сигнал тем, кто выступает против повестки Трампа, чтобы они искали работу в другом месте. В ЦРУ заявили, что этот шаг является частью усилий по предоставлению агентству «новой энергии».

На слушаниях по утверждению его кандидатуры Рэтклифф пообещал начать более жесткие шпионские операции и тайные операции, назвав наркокартели и Китай основными противниками.

Пока неясно, будут ли посылать подобные предложения и другие разведывательные агентства США.

Контекст

В течение десятилетий после создания ЦРУ было сосредоточено на соперничестве Америки с Советским Союзом. После терактов 11 сентября 2001 года агентство превратило большую часть своих сотрудников в теневую военизированную силу для убийства террористов. В последние годы ЦРУ снова переключилось на страны, включая Китай, который широко рассматривался должностными лицами национальной безопасности как самая большая долгосрочная угроза США.

Администрация Трампа и разведывательное управление иногда конфликтовали во время первого срока, а некоторые сотрудники ЦРУ позже заявили, что им не хватало большей свободы для проведения тайных операций против противников Америки при Трампе, пишет WSJ.

После начала своего второго термина Трамп создал Департамент государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска. Эта структура должна сосредоточиться на устранении избыточных нормативных актов, сокращении чиновников и расходов. Маск и Трамп поставили перед собой цель сократить 10% федеральных служащих. По данным Bloomberg, более 20 000 сотрудников – около 1% федеральной рабочей силы – согласились на предложение уволиться в обмен на выплату им зарплаты до конца сентября. Администрация Трампа ждет всплеска увольнений, поскольку 6 февраля наступает крайний срок для сотрудников, чтобы принять это предложение.