Администрация Трампа готова обсуждать гарантии безопасности для Украины – Bloomberg

Европейские чиновники ожидают, что новая администрация президента США согласится на гарантии безопасности для Украины, несмотря на скептицизм Дональда Трампа в этом вопросе, пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника. Источники в команде президента США считают этот шаг неизбежным на пути к заключению мирного соглашения.
Подробности
- Союзники в общем согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским, что американская армия должна участвовать в любых будущих миротворческих силах в стране.
- Это необходимо, чтобы гарантии безопасности имели достаточный авторитет, отмечает агентство. Скептицизм Трампа в этом вопросе, скорее всего, смягчился. По словам высокопоставленного западного дипломата, который общался с представителями Трампа, его команда продемонстрировала готовность к тому, чтобы США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они «частно признают неизбежными».
- В то же время в Европе предполагают, что Трамп может согласиться на определенные меры, если Европа возьмет на себя большую долю расходов и ответственности за реализацию потенциального соглашения. В частности, Вашингтон дает понять, что прямое участие американских войск будет ограничено, а восстановление Украины возлагается на частный сектор.
- Эта позиция вызывает беспокойство среди европейских чиновников, считающих, что без активной роли США миротворческие усилия могут потерять доверие и эффективность.
Контекст
Президент США Дональд Трамп проявлял интерес к введению миротворцев в Украину, однако он исключил участие в этом американской армии, писала WSJ со ссылкой на источники. По его мнению, главная роль в защите и поддержке Украины должна принадлежать Европе.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что американские военные должны войти в миротворческий контингент, который будет размещен в стране.
Европейские союзники США пытаются предложить Трампу конкретные идеи относительно миротворческих сил, но опасаются, что Вашингтон ограничит свою роль и оставит основное бремя Европе.
Украина уже начала обсуждать со своими союзниками размещение в стране иностранного военного контингента в качестве гарантий безопасности, сообщил Reuters официальный представитель МИДа Украины Георгий Тихий. По его словам, переговоры находятся «на очень ранней стадии».
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