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Борьба с бюрократией в ЕС и инфляцией, устойчивый мир для Украины. Главные тезисы из дискуссий четвертого дня ВЭФ-2025 в Давосе

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

4 хв читання

ВЕФ, Давос, інфляція, Снайдер, Мілей /Getty Images

ВЭФ в Давосе завершается темами инфляций, поиска средств для Европы и выступлениями Тимоти Снайдера и Хавьера Милея. Фото Getty Images

На протяжении четвертого дня на ВЭФ выступали президент Аргентины Хавьер Милей, американский историк Тимоти Снайдер и президент США Дональд Трамп. Также прошли дискуссии вокруг экономического роста Украины, привлечения средств для Европы из частных инвестиций и рисков для экономической стабильности мира. Forbes Ukraine собрал основные мнения из обсуждений в Давосе.

Что нужно Украине для мира?

На дискуссии, посвященной будущему Украины, акцент был на укреплении ее позиций в войне и обеспечении устойчивого мира. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что борьба Украины выходит за пределы ее территории, защищая европейскую безопасность и международное право. Европейский союз, по его словам, обязался поддерживать Украину посредством финансовой помощи и замороженных активов России.

Впрочем, это лишь часть необходимых усилий для долгосрочной стабильности. «Мы должны предоставить украинцам сильнейшие позиции для будущих переговоров, когда они будут готовы», – отметил он.

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил опасность недооценки действий России. РФ использует гибридную войну, в том числе киберпреступность, миграционное давление и экономическую дестабилизацию, чтобы усилить свое влияние. Европейские государства должны снизить возможности России, усиливая санкции и ограничивая дипломатические привилегии.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отметил экономическую стойкость Украины, которая демонстрирует рост ВВП, несмотря на войну. Он отметил важность дальнейшего усиления санкций против РФ и гарантий безопасности Украины.

«Целью является не просто мир, а длительный и гарантированный мир», – сказал он. Сибига также призвал иностранные компании полностью покинуть российский рынок, что может оказать такое же влияние, как и санкции.

Getty Images

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига делал акцент на экономических санкциях для России на ВЭФ-2025. Фото Getty Images

Участники панели подтвердили необходимость единства между США, ЕС и Украиной, чтобы давить на Россию и обеспечить мирные переговоры на условиях, учитывающих суверенитет Украины.

Где Европе искать деньги

На дискуссии «Европа: поиск средств» участники разговора искали решения для достижения амбициозных целей ЕС, а именно в областях декарбонизации, безопасности и технологий. По оценкам стоимость требуемых инвестиций составляет примерно €800 млрд, что эквивалентно 5% ВВП ЕС. Президент Европейского инвестиционного банка Надия Кальвиньо отметила, что банк мобилизовал €100 млрд только в энергетическом секторе в 2024 году, инвестируя в возобновляемые источники энергии, энергетическую инфраструктуру и сохранение энергии.

Министр финансов Германии Йорг Кукис акцентировал внимание на необходимости ускорить процессы планирования и разрешений, чтобы привлечь частный капитал к инвестициям. «Частный сектор играет решающую роль в декарбонизации», – отметил Кукис. Он также добавил, что для декарбонизации энергетики в Германии потребуется по меньшей мере €729 млрд.

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон говорила о том, что нужно снизить долговую нагрузку. Производительность важна для долгосрочного развития, поэтому следует избавиться от бюрократии: «Мы должны удалить лишние регуляторные барьеры, чтобы стимулировать экономику».

Потенциал пенсионных фондов подчеркивала генеральный директор APG Group Аннетт Мосман. Инвестиции туда в ЕС составляют всего 32% ВВП по сравнению со 142% в США. Разработка надежных инвестиционных планов и повышение финансовой грамотности граждан могут помочь привлечь больше средств для европейских инфраструктурных проектов.

Инфляция в 2025 году

Какие могут быть риски для экономической стабильности в будущем? Этот вопрос стал центральным в обсуждении «Инфляция: прошлое, настоящее, будущее».

Главный экономический комментатор Financial Times Мартин Вулф рассказывал, что реальные процентные ставки сейчас гораздо выше, чем в предыдущие годы. «Государственный долг во многих развитых странах достиг уровня, который наблюдался после Второй мировой войны», – сказал он. К примеру, в США дефицит бюджета составляет 6% ВВП. Вулф предупредил о риске фискального доминирования, которое может привести к возврату инфляции.

инфляция, государственный долг /Getty Images

В Давосе обсуждают влияние на экономики государственного долга, который в некоторых странах достиг критической отметки. Фото Getty Images

Швейцария сдержала рост инфляции, укрепив швейцарский франк, продав валютные резервы на 130 млрд франков в 2023 году и повысив ставки. Об этом говорил глава Швейцарского национального банка Мартин Шлегель. Инфляция в его стране достигла пика в 3,5%, но затем быстро вернулась в целевой диапазон 0–2%.

Министр международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат сообщила, что инфляция в ее стране все еще достигает 27–28%, хотя это существенно ниже пика 2022 года в 40%. Основными вызовами для Египта остаются зависимость от импорта, влияние субсидий на цены и отток капитала из-за роста ставок в США. Предстоящие риски включают рост протекционизма и влияние климатических изменений на стоимость товаров.

В Перу инфляция снизилась до 2% благодаря консервативной монетарной политике. Глава центрального банка Перу Хулио Веларде предупредил, что страны, в значительной степени зависящие от цен на сырье, могут пострадать от стоимости товаров. «Коммунальные цены, в частности на хлеб, намного сильнее влияют на инфляцию в Перу, чем в таких странах, как Швейцария», – добавил Веларде.

Сохраняются вызовы для стран с высоким долгом и зависимостью от импорта. Впрочем, важными остаются прозрачность монетарной политики и стабильность инфляционных ожиданий.

Каким будет мир в 2025 году? О главном на ВЭФ-2025 читайте в материалах по ссылкам: первый , второй и третий день дискуссий.

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