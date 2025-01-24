Адміністрація Трампа готова обговорювати гарантії безпеки для України – Bloomberg

Європейські чиновники очікують, що нова адміністрація президента США погодиться на гарантії безпеки для України попри скептицизм Дональда Трампа у цьому питанні, пише Bloomberg з посиланням на європейського посадовця. Джерела у команді президента США вважають цей крок неминучим на шляху до укладання мирної угоди.

Деталі

Союзники загалом згодні з президентом України Володимиром Зеленським, що американська армія повинна брати участь у будь-яких майбутніх миротворчих силах в країні.

Це необхідно, аби гарантії безпеки мали достатній авторитет, зазначає агентство. Скептицизм Трампа у цьому питанні, можливо, пом’якшився. За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з представниками Трампа, його команда продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони «приватно визнають неминучими».

Водночас в Європі припускають, що Трамп може погодитися на певні заходи, якщо Європа візьме на себе більшу частку витрат і відповідальності за реалізацію потенційної угоди. Зокрема, Вашингтон дає зрозуміти, що пряма участь американських військ буде обмеженою, а відновлення України покладається на приватний сектор.

Ця позиція викликає занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що без активної ролі США миротворчі зусилля можуть втратити довіру й ефективність.

Контекст

Президент США Дональд Трамп виявляв інтерес до введення миротворців в Україну, однак він виключив участь у цьому американської армії, писала WSJ з посиланням на джерела. На його думку, головна роль у захисті та підтримці України має належати Європі.

Водночас президент України Володимир Зеленський наполягав, що американські військові мають увійти до миротворчого контингенту, який буде розміщений у країні.

Європейські союзники США намагаються запропонувати Трампу конкретні ідеї щодо миротворчих сил, але побоюються, що Вашингтон обмежить свою роль і залишить основний тягар Європі.

Україна вже почала обговорювати зі своїми союзниками розміщення в країні іноземного військового контингенту як гарантії безпеки, повідомив Reuters офіційний представник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, переговори перебувають «на дуже ранній стадії».