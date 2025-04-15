Акции автопроизводителей выросли на фоне возможной новой «таможенной паузы» Трампа

Акции мировых автопроизводителей выросли во вторник, 15 апреля, пишет Trading Economics . Настроения инвесторов были поддержаны заявлениями президента США Дональда Трампа о рассмотрении временного освобождения от таможенных пошлин на импорт автомобилей и деталей, чтобы дать автопроизводителям больше времени для расширения производства в США.

Ключевые факты

Европейский индекс STOXX 50 прибавил 0,3%, STOXX 600 вырос примерно на 0,7%, поскольку оптимизм рос относительно возможной паузы в пошлинах на автомобили, а сезон отчетности набирал обороты.

Автомобильный сектор лидировал в росте: Mercedes-Benz вырос на 2,9%, BMW – на 2,5%, Volkswagen – на 2,8%, Stellantis – на 4,3%, Renault – на 1,9%. Другие секторы также были в плюсе, в том числе СМИ, технологии, нефть, газ и недвижимость.

В то же время акции люксовых компаний отставали, обремененные почти 6% падения акций LVMH после того, как группа сообщила о большем, чем ожидалось, 3% снижении продаж в первом квартале.

Акции Ericsson выросли на 7% после того, как их основные доходы превзошли ожидания, а акции Publicis выросли на 3% после роста выручки в первом квартале на 9,4% и подтверждения прогноза на 2025 год.

Акции и других мировых автопроизводителей тоже выросли. Акции Toyota и Honda выросли на 4,8 и 4% соответственно после комментария Трампа. Индийская Tata Motors выросла на 4,5%, а корейская Hyundai Motors выросла на 4,4%. Aston Martin также вырос на 3,5%.

Контекст

14 апреля Трамп дал понять, что автомобильной отрасли будет предоставлена ​​«помощь» в виде снижения высоких пошлин, которые он ввел на импортные автомобили. «Я рассматриваю возможность помочь некоторым автомобильным компаниям», – заявил президент США, добавив, что автопроизводителям «нужно немного времени», прежде чем они смогут начать производить детали в США, а не в таких странах, как Канада и Мексика.

Заявление Трампа знаменует собой его очередное отступление от 25-процентной пошлины, которую он ввел на весь импорт иностранных автомобилей.

Автопроизводители активно лоббируют, в частности, изменения в 25-процентные сборы на запчасти, которые должны вступить в силу с 3 мая. Они предупредили, что пошлины на детали могут быть особенно губительны для отрасли, поскольку они поставляются со всего мира, даже для автомобилей, которые собирают в США, а некоторые компоненты не могут быть произведены в США.

Аналитики S&P Global заявили, что ожидают, что в этом году в США будет продано на 700 000 автомобилей меньше, что является одной из самых больших корректировок прогнозов со времен финансового кризиса 2008 года и приостановки производства из-за COVID-19.

Аналитики предупреждают, что американское производство, скорее всего, пострадает сильнее: в этом году ожидается сокращение производства на 1,28 млн автомобилей, а в ближайшие два года ожидается дальнейшее снижение, пишет Financial Times.