Акції автовиробників стрімко зросли на тлі можливої нової «митної паузи» Трампа

Акції світових автовиробників зросли у вівторок, 15 квітня, пише Trading Economics . Настрої інвесторів були підтримані заявами президента США Дональда Трампа про розгляд тимчасового звільнення від мит ​​на імпорт автомобілів і деталей, щоб дати автовиробникам більше часу для розширення виробництва у США.

Ключові факти

Європейський індекс STOXX 50 додав 0,3%, STOXX 600 зріс приблизно на 0,7%, оскільки оптимізм зростав щодо можливої ​​паузи в митах на автомобілі, а сезон звітності набирав обертів.

Автомобільний сектор лідирував у зростанні: Mercedes-Benz зріс на 2,9%, BMW – на 2,5%, Volkswagen – на 2,8%, Stellantis – на 4,3%, Renault – на 1,9%. Інші сектори також були у плюсі, зокрема ЗМІ, технології, нафта, газ і нерухомість.

Водночас акції люксових компаній відставали, обтяжені майже 6% падіння акцій LVMH після того, як група повідомила про більше, ніж очікувалося, 3% зниження продажів у першому кварталі.

Тим часом акції Ericsson зросли на 7% після того, як їхні основні доходи перевершили очікування, а акції Publicis зросли на 3% після зростання виручки у першому кварталі на 9,4% та підтвердження прогнозу на 2025 рік.

Акції й інших світових автовиробників також зросли. Акції Toyota та Honda зросли на 4,8% та 4% відповідно після коментаря Трампа. Індійська Tata Motors зросла на 4,5%, а корейська Hyundai Motors зросла на 4,4%. Aston Martin також збільшився на 3,5%.

Контекст

14 квітня Трамп дав зрозуміти, що автогалузі буде надана «допомога» у вигляді зниження високих мит, які він запровадив на імпортні автомобілі. «Я розглядаю можливість допомогти деяким автомобільним компаніям», – заявив президент США, додавши, що автовиробникам «потрібно трохи часу», перш ніж вони зможуть почати виробляти деталі в США, а не в таких країнах, як Канада та Мексика.

Заява Трампа знаменує собою його черговий відступ від 25-відсоткового мита, яке він ввів на весь імпорт іноземних автомобілів.

Автовиробники активно лобіюють, зокрема, зміни до 25-відсоткових зборів на запчастини, які мають набути чинності з 3 травня. Вони попередили, що мита на деталі можуть бути особливо згубними для галузі, оскільки вони поставляються з усього світу, навіть для автомобілів, що збираються в США, а деякі компоненти не можуть бути зроблені в США.

Аналітики S&P Global заявили, що очікують, що цього року в США буде продано на 700 000 автомобілів менше, що є одним із найбільших коригувань прогнозів з часів фінансової кризи 2008 року та призупинення виробництва через COVID-19.

Аналітики попереджають, що американське виробництво, найімовірніше, постраждає сильніше: цього року очікується скорочення виробництва на 1,28 млн автомобілів, а в найближчі два роки очікується подальше зниження, пише Financial Times.