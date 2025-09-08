Девелопер Alterra Group возводит во Львовской области логистический центр Peretyn, сообщила пресс-служба компании. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд грн, а срок окупаемости оценивается в 7–9 лет.

Подробности

Ожидается, что логистический центр площадью 51 000 кв. м создаст более 700 рабочих мест. Проект основан на концепции использования raw materials – бетона, металла и дерева без дополнительной обработки. На территории уже работает ритейл-парк Obriy с резидентами, среди которых «Эпицентр», «Новая почта», Jysk, Sinsay, «Аврора» и др.

Логистический центр включает в себя складские помещения от 89 до 13 000 кв. м, в частности, первый в Украине склад из стабилизированной сосны, изготовленный по технологии клееного бруса с огнеупорным покрытием для обеспечения пожарной безопасности.

Символом проекта является треугольник Пенроуза – «невозможная» геометрическая фигура, приобретающая целостность под определенным углом зрения, пояснили в компании.

На территории предусмотрено восемь очередей складских площадей и две очереди торговых площадей. Первые очереди будут сданы в этом году, а полное завершение проекта запланировано на середину 2026 года.

Логистический центр PERETYN Фото: Alterra Group

Контекст

ООО «Alterra Group», основанное в 2016 году с уставным капиталом 5 млн грн, принадлежит бенефициару Дмитрию Ковальчуку.

Компания реализовала девять проектов: 107 868 кв. м уже введено в эксплуатацию, а еще 108 900 кв. м планируется завершить в 2025 году. По данным Опендатабота, в 2024 году доход компании вырос в два раза, до 236,97 млн ​​грн, по сравнению с 2023 годом, тогда как убыток уменьшился в 1,7 раза, до 699 300 грн.

В мае Alterra Group анонсировала строительство индустриального парка «Формация.Винница» с общим объемом инвестиций в 6 млрд грн.