Девелопер Alterra Group зводить на Львівщині логістичний центр Peretyn, повідомила пресслужба компанії. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 1,3 млрд грн, а термін окупності оцінюється у 7–9 років.

Деталі

Очікується, що логістичний центр площею 51 000 кв. м створить понад 700 робочих місць. Проєкт базується на концепції використання raw materials – бетону, металу та дерева без додаткової обробки. На території вже працює ритейл-парк Obriy із резидентами, серед яких «Епіцентр», «Нова пошта», Jysk, Sinsay, «Аврора» та інші.

Логістичний центр включає складські приміщення від 89 до 13 000 кв. м, зокрема перший в Україні склад зі стабілізованої сосни, виготовлений за технологією клеєного брусу з вогнетривким покриттям для забезпечення пожежної безпеки.

Символом проєкту є трикутник Пенроуза – «неможлива» геометрична фігура, що набуває цілісності під певним кутом зору, пояснили у компанії.

На території передбачено вісім черг складських площ та дві черги торгових площ. Перші черги будуть здані вже цього року, а повне завершення проєкту заплановане на середину 2026 року.

Логістичний центр PERETYN Фото: Alterra Group Фото Пресслужба Alterra Group Логістичний центр PERETYN Фото: Alterra Group Логістичний центр PERETYN Фото: Alterra Group Логістичний центр PERETYN Фото: Alterra Group Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

ТОВ «Alterra Group», засноване у 2016 році зі статутним капіталом 5 млн грн, належить бенефіціару Дмитру Ковальчуку.

Компанія реалізувала дев’ять проєктів: 107 868 кв. м уже введено в експлуатацію, а ще 108 900 кв. м планується завершити у 2025 році. За даними Опендатабот, у 2024 році дохід компанії зріс удвічі, до 236,97 млн грн, порівняно з 2023 роком, тоді як збиток зменшився в 1,7 раза до 699 300 грн.

У травні Alterra Group анонсувала будівництво індустріального парку «Формація.Вінниця» з загальним обсягом інвестицій у 6 млрд грн.