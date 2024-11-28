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Рост цен на яйца. АМКУ начал антимонопольное расследование

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Антимонопольный комитет Украины приступил к расследованию причин повышения цен на куриные яйца в октябре 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства 28 ноября.

За октябрь цены на яйца в супермаркетах выросли на 60%, средняя цена на яйца по Украине составляет около 69,83 грн за десяток.

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Подробности

  • АМКУ направил требования о предоставлении информации непосредственно производителям куриных яиц, их продавцам, а также производителям комбикормов, стоимость которых является одной из основных составляющих себестоимости куриных яиц.
  • После анализа ответов участников рынка и влияющих на цены факторов АМКУ должен сделать выводы о возможном нарушении законодательства об экономической конкуренции, отметили в комитете.

Контекст

В октябре цены на куриные яйца в Украине достигли рекордных значений, превысив 60 грн за десяток. В Союзе птицеводов Украины объясняют это задержкой реакции производителей, которые летом 2024 года работали в убыток из-за роста стоимости кормов и электроэнергии. Птицеводы отмечают, что отрасль больше не может работать убыточно.

Уже не впервые регулятор расследует подорожание яиц. В октябре 2022 года Антимонопольный комитет Украины приступил к исследованию причин повышения цен на куриные яйца. За последние три месяца цены на продукт выросли более чем вдвое.

Тогда регулятор не выявил объективных причин для повышения цен на 54%.

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