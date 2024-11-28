Зростання цін на яйця. АМКУ розпочав антимонопольне розслідування

За жовтень ціни на яйця у супермаркетах зросли на 60%, середня ціна на яйця по Україні становить приблизно 69,83 грн за десяток.

Деталі

АМКУ надіслав вимоги про надання інформації безпосередньо виробникам курячих яєць, їхнім продавцям, а також виробникам комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості курячих яєць.

Після аналізу відповідей учасників ринку та чинників, що впливають на ціни, АМКУ має зробити висновки про можливе порушення законодавства про економічну конкуренцію, зазначили в комітеті.

Контекст

У жовтні ціни на курячі яйця в Україні сягнули рекордних значень, перевищивши 60 грн за десяток. У Союзі птахівників України пояснюють це затримкою реакції виробників, які влітку 2024 року працювали у збиток через зростання вартості кормів і електроенергії. Птахівники наголошують, що галузь більше не може функціонувати збитково.

Це вже не вперше регулятор розслідує подорожчання яєць. У жовтні 2022 року Антимонопольний комітет України розпочав дослідження причин підвищення цін на курячі яйця. За останні три місяці ціни на продукт зросли більш ніж удвічі.

Тоді регулятор не виявив обʼєктивних причин для підвищення цін на 54%.