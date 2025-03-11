Apple готовит масштабное обновление интерфейса для iPhone, iPad и Mac в 2025 году – Bloomberg

Apple планирует в 2025 году существенно усовершенствовать программное обеспечение, чтобы обновить интерфейс iPhone, iPad и Mac для младшего поколения пользователей. Об этом 10 марта сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.

Подробности

Обновление, запланированное на конец года, кардинально изменит облик операционных систем, включая дизайн иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок.

Apple стремится упростить навигацию и управление устройствами, говорят источники. Новый дизайн в значительной степени основан на программном обеспечении шлемов смешанной реальности Vision Pro.

Издание пишет, что основная цель изменений – унифицировать операционные системы Apple, сделав их более похожими и логически связанными. Приложения, иконки и стили окон различаются между macOS, iOS и visionOS. Компания надеется, что обновленный интерфейс оживит спрос на ее устройства.

Марк Гурман назвал это обновление одним из самых масштабных в истории программного обеспечения Apple. Для Mac это станет самым большим обновлением со времен выпуска Big Sur в 2020 году, а для iPhone – самым выдающимся с момента запуска iOS 7 в 2013-м.

Разработкой руководит вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай, возглавляющий команду, отвечающую за внешний вид и функциональность программного обеспечения. Ранее Дай работал над операционной системой для Apple Watch и iOS 7.

Ожидается, что обновления будут представлены на Всемирной конференции разработчиков WWDC в июне. Изменения появятся в версиях iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16.

Контекст

В 2024 финансовом году общий доход Apple Inc. составил $391 млрд, а чистая прибыль – $93,7 млрд. В первом квартале 2025 финансового года (октябрь–декабрь 2024 года) доход компании достиг $124,3 млрд (рост на 4% по сравнению с прошлым годом), а чистая прибыль составила $36,3 млрд.

Несмотря на снижение поставок iPhone на 3%, доход от смартфонов остался высоким благодаря средней цене продаж, которая впервые превысила $900. Продажи других продуктов тоже выросли: доход от Mac увеличился до $8,99 млрд (с $7,78 млрд), от iPad – до $8,09 млрд (с $7,02 млрд), а от сервисов (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) – до $26,3 млрд (с $23,1 млрд).