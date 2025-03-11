Apple готовит масштабное обновление интерфейса для iPhone, iPad и Mac в 2025 году – Bloomberg

Apple планирует в 2025 году существенно усовершенствовать программное обеспечение, чтобы обновить интерфейс iPhone, iPad и Mac для младшего поколения пользователей. Об этом 10 марта сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.
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Подробности
- Обновление, запланированное на конец года, кардинально изменит облик операционных систем, включая дизайн иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок.
- Apple стремится упростить навигацию и управление устройствами, говорят источники. Новый дизайн в значительной степени основан на программном обеспечении шлемов смешанной реальности Vision Pro.
- Издание пишет, что основная цель изменений – унифицировать операционные системы Apple, сделав их более похожими и логически связанными. Приложения, иконки и стили окон различаются между macOS, iOS и visionOS. Компания надеется, что обновленный интерфейс оживит спрос на ее устройства.
- Марк Гурман назвал это обновление одним из самых масштабных в истории программного обеспечения Apple. Для Mac это станет самым большим обновлением со времен выпуска Big Sur в 2020 году, а для iPhone – самым выдающимся с момента запуска iOS 7 в 2013-м.
- Разработкой руководит вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай, возглавляющий команду, отвечающую за внешний вид и функциональность программного обеспечения. Ранее Дай работал над операционной системой для Apple Watch и iOS 7.
- Ожидается, что обновления будут представлены на Всемирной конференции разработчиков WWDC в июне. Изменения появятся в версиях iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16.
Контекст
В 2024 финансовом году общий доход Apple Inc. составил $391 млрд, а чистая прибыль – $93,7 млрд. В первом квартале 2025 финансового года (октябрь–декабрь 2024 года) доход компании достиг $124,3 млрд (рост на 4% по сравнению с прошлым годом), а чистая прибыль составила $36,3 млрд.
Несмотря на снижение поставок iPhone на 3%, доход от смартфонов остался высоким благодаря средней цене продаж, которая впервые превысила $900. Продажи других продуктов тоже выросли: доход от Mac увеличился до $8,99 млрд (с $7,78 млрд), от iPad – до $8,09 млрд (с $7,02 млрд), а от сервисов (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) – до $26,3 млрд (с $23,1 млрд).
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