Apple готує масштабне оновлення інтерфейсу для iPhone, iPad і Mac у 2025 році – Bloomberg

Компанія Apple планує у 2025 році суттєво вдосконалити програмне забезпечення, щоб оновити інтерфейс iPhone, iPad і Mac для молодшого покоління користувачів. Про це 10 березня повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман із посиланням на джерела.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Деталі
- Оновлення, заплановане на кінець року, кардинально змінить вигляд операційних систем, зокрема дизайн іконок, меню, застосунків, вікон і системних кнопок.
- Apple прагне спростити навігацію та керування пристроями, говорять джерела. Новий дизайн значною мірою базується на програмному забезпеченні шоломів змішаної реальності Vision Pro.
- Видання пише, що основна мета змін – уніфікувати операційні системи Apple, зробивши їх більш схожими та логічно пов’язаними. Наразі застосунки, іконки та стилі вікон різняться між macOS, iOS і visionOS. Компанія сподівається, що оновлений інтерфейс пожвавить попит на її пристрої.
- Марк Гурман назвав це оновлення одним із наймасштабніших в історії програмного забезпечення Apple. Для Mac це стане найбільшим оновленням із часів випуску Big Sur у 2020 році, а для iPhone – найвизначнішим із моменту запуску iOS 7 у 2013 році.
- Розробкою керує віцепрезидент із дизайну інтерфейсів Алан Дай, який очолює команду, відповідальну за зовнішній вигляд і функціональність програмного забезпечення. Раніше Дай працював над операційною системою для Apple Watch та iOS 7.
- Очікується, що оновлення презентують на Всесвітній конференції розробників WWDC у червні. Зміни з’являться у версіях iOS 19, iPadOS 19 та macOS 16.
Контекст
У 2024 фінансовому році загальний дохід Apple Inc. склав $391 млрд, а чистий прибуток – $93,7 млрд. У першому кварталі 2025 фінансового року (жовтень–грудень 2024 року) дохід компанії досяг $124,3 млрд (зростання на 4% порівняно з минулим роком), а чистий прибуток склав $36,3 млрд.
Незважаючи на зниження постачань iPhone на 3%, дохід від смартфонів залишився високим завдяки середній ціні продажу, яка вперше перевищила $900. Продажі інших продуктів теж зросли: дохід від Mac збільшився до $8,99 млрд (з $7,78 млрд), від iPad – до $8,09 млрд (з $7,02 млрд), а від сервісів (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) – до $26,3 млрд (з $23,1 млрд).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.