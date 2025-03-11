Apple готує масштабне оновлення інтерфейсу для iPhone, iPad і Mac у 2025 році – Bloomberg

Компанія Apple планує у 2025 році суттєво вдосконалити програмне забезпечення, щоб оновити інтерфейс iPhone, iPad і Mac для молодшого покоління користувачів. Про це 10 березня повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман із посиланням на джерела.

Деталі

Оновлення, заплановане на кінець року, кардинально змінить вигляд операційних систем, зокрема дизайн іконок, меню, застосунків, вікон і системних кнопок.

Apple прагне спростити навігацію та керування пристроями, говорять джерела. Новий дизайн значною мірою базується на програмному забезпеченні шоломів змішаної реальності Vision Pro.

Видання пише, що основна мета змін – уніфікувати операційні системи Apple, зробивши їх більш схожими та логічно пов’язаними. Наразі застосунки, іконки та стилі вікон різняться між macOS, iOS і visionOS. Компанія сподівається, що оновлений інтерфейс пожвавить попит на її пристрої.

Марк Гурман назвав це оновлення одним із наймасштабніших в історії програмного забезпечення Apple. Для Mac це стане найбільшим оновленням із часів випуску Big Sur у 2020 році, а для iPhone – найвизначнішим із моменту запуску iOS 7 у 2013 році.

Розробкою керує віцепрезидент із дизайну інтерфейсів Алан Дай, який очолює команду, відповідальну за зовнішній вигляд і функціональність програмного забезпечення. Раніше Дай працював над операційною системою для Apple Watch та iOS 7.

Очікується, що оновлення презентують на Всесвітній конференції розробників WWDC у червні. Зміни з’являться у версіях iOS 19, iPadOS 19 та macOS 16.

Контекст

У 2024 фінансовому році загальний дохід Apple Inc. склав $391 млрд, а чистий прибуток – $93,7 млрд. У першому кварталі 2025 фінансового року (жовтень–грудень 2024 року) дохід компанії досяг $124,3 млрд (зростання на 4% порівняно з минулим роком), а чистий прибуток склав $36,3 млрд.

Незважаючи на зниження постачань iPhone на 3%, дохід від смартфонів залишився високим завдяки середній ціні продажу, яка вперше перевищила $900. Продажі інших продуктів теж зросли: дохід від Mac збільшився до $8,99 млрд (з $7,78 млрд), від iPad – до $8,09 млрд (з $7,02 млрд), а від сервісів (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) – до $26,3 млрд (з $23,1 млрд).