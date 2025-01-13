Apple планирует осенью выпустить самый тонкий смартфон в своей линейке – iPhone Air

Компания Apple планирует осенью 2025 года презентовать iPhone 17 Air, который станет самой тонкой моделью в истории линейки iPhone. Новое устройство позиционируется как тестовый полигон для технологий будущего. Об этом пишет Bloomberg 13 января.

Подробности

Главной целью разработки является демонстрация навыков миниатюризации Apple и внедрение инновационного кремния. Ожидается, что iPhone 17 Air будет примерно на 2 мм тоньше любой другой модели бренда.

Новинка также станет первым смартфоном Apple, оснащенным собственным модемом, кодовое название которого – Sinope. Дебют этой технологии запланирован весной 2025 года в новой модели iPhone SE.

Несмотря на то что iPhone 17 Air не рассчитан на роль бестселлера, Apple прогнозирует значительный резонанс вокруг этого устройства.

Контекст

Во втором квартале 2024 года Apple выбыли из пятерки самых крупных поставщиков смартфонов в Китае из-за растущей конкуренции с местными брендами. Доля iPhone на китайском рынке снизилась с 16% до 14%, и компания отгрузила лишь 9,7 млн ​​смартфонов, что позволило ей занять шестое место по этому показателю. В прошлом году в этот же период Apple занимала третью позицию.

Однако осенью 2024 года Apple смогла увеличить продажи iPhone 16 в Китае на 20% по сравнению с предыдущей моделью за аналогичный период в 2023 году, свидетельствуют данные Counterpoint Research. Это стало положительным знаком для компании, поскольку она пытается закрепить свои позиции на самом крупном в мире рынке смартфонов. iPhone 16, дебютировавший в сентябре, пока демонстрирует лучшие результаты продаж по сравнению с предшественником. Кроме того, потребители продолжают выбирать более дорогие модели: продажи iPhone 16 Pro и Pro Max выросли на 44% по сравнению с прошлогодними версиями.