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В другом цвете и с лучшей камерой. Apple выпустила новые модели MacBook Air

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Предварительные заказы MacBook Air начнутся 5 марта, а поступят устройства в продажу с 12 марта.

Предварительные заказы MacBook Air начнутся 5 марта, а поступят устройства в продажу с 12 марта.

Apple представила новые модели MacBook Air, являющиеся обновлением самого продаваемого ноутбука компании, оснащенного более быстрым чипом M4 и улучшенной камерой для видеоконференций, говорится в пресс-релизе компании 5 марта. Предварительные заказы начнутся 5 марта, а поступят в продажу с 12 марта.

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Ключевые факты

  • Базовая модель новых ноутбуков, созданных для Apple Intelligence, обойдется в $999, что на $100 дешевле, чем предыдущее поколение устройств.
  • В частности, 13-дюймовый MacBook Air стоит от $999, а более крупная 15-дюймовая модель – от $1099.
  • Хотя он имеет тот же дизайн, что и прошлогодний MacBook Air, новый компьютер также будет доступен в новом небесно-голубом цвете, и теперь он поддерживает несколько внешних мониторов.
официальный сайт apple.com

Новый компьютер будет доступен в новом небесно-голубом цвете Фото официальный сайт apple.com

  • С чипом M4 ноутбук выполняет быстрее и плавнее все, от повседневных до более сложных задач, таких как редактирование фотографий и видео. Чип оснащен мощным 10-ядерным центральным процессором, 10-ядерным графическим процессором и поддерживает до 32 ГБ объединенной памяти, что делает новый MacBook Air до двух раз быстрее, чем модель M1.
  • Благодаря новым улучшениям Siri пользователи могут плавно переключаться между устными и печатными запросами, чтобы ускорить выполнение задач в течение дня, а Siri может отвечать на тысячи вопросов о функциях и настройках Mac, предоставляя пошаговые инструкции о том, как что-то сделать на Mac.
  • Благодаря доступу к ChatGPT, интегрированному в Writing Tools и Siri, пользователи могут выбрать доступ к экспертным знаниям ChatGPT, чтобы выполнять задачи быстрее и проще.
официальный сайт apple.com

13-дюймовый MacBook Air стоит от $999, а более 15-дюймовая модель – от $1099. Фото официальный сайт apple.com

Контекст

Анонс MacBook Air от Apple завершает серию выпусков новых продуктов компании через несколько недель. Кроме новых ноутбуков, Apple анонсировала высококлассный настольный компьютер Mac Studio с чипом, который может запускать передовой ИИ. Компания также обновила свой iPad Air чипом M4, а в прошлом месяце анонсировала недорогой iPhone 16e.

Apple Inc. намерена нанять 20 000 новых рабочих и производить серверы искусственного интеллекта в США. В течение следующих четырех лет в США планируется инвестировать $500 млрд.

Компания планирует осенью 2025 года презентовать iPhone 17 Air, который станет самой тонкой моделью в истории линейки iPhone. Новое устройство позиционируется как тестовый полигон для технологий будущего.

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