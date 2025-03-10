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Гендиректор АMКР запропонував європейським інвесторам створити СП для видобутку корисних копалин

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Гендиректор АMКР запропонував європейським інвесторам створити СП для видобутку корисних копалин /надано пресслужбою

надано пресслужбою

Генеральний директор ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо закликав міжнародних партнерів обʼєднати зусилля задля розвитку видобутку природних копалин у регіоні. Про це він заявив під час форуму «На шляху до Конференції з відновлення України 2025» у Мілані.

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Деталі 

  • Він заявив, що компанія має ресурси, дозволи, обладнання, технології та досвід у видобутку корисних копалин для ефективного партнерства. Незважаючи на війну, відключення електроенергії, повітряні тривоги та нестачу кадрів, «ArcelorMittal Кривий Ріг» планує нарощувати виробництво.
  • Зазначається, що компанія працює завдяки підтримці італійських постачальників: DANIELI, Ekoplant, ATOMAT, CEBA, Schnell, TRE ALTAMIRA, OLTEK. 
  • Лонгобардо зазначив, що «ArcelorMittal Кривий Ріг» готовий брати участь у відбудові України після війни, використовуючи шанс для реформ та інтеграції до ЄС через міжнародні практики в металургії та гірничодобувній промисловості, що сприятиме залученню іноземних інвестицій.

Контекст 

«ArcelorMittal Кривий Ріг» – ключовий платник податків і найбільший роботодавець Кривого Рогу, а також один із провідних виробників металу в Україні. Підприємство з повним циклом виробництва має потужності для випуску понад 6 млн т сталі, 5 млн т прокату та 5,5 млн т чавуну щорічно.

У квітні 2024 року АМКР запустив доменну піч і збільшив випуск сталі та прокату майже вдвічі, попри атаки Росії на енергосистему. Виробництво сталі зросло на 90% (з 86 000 т до 163 000 т), прокату – на 95% (з 78 000 т до 152 000 т) порівняно з квітнем 2023 року.

Через війну у 2024 році АМКР зазнав збитків понад $50 млн, переважно через перебої з електрикою, повідомив Лонгобардо в інтерв’ю Forbes Ukraine у листопаді 2024-го.

У 2024 році Україна наростила металургійне виробництво, зокрема сталі – на 21,6%, за даними «Укрметалургпрому» від 9 січня. Експорт залізорудної сировини склав 33,7 млн т (зростання в 1,9 раза), чорних металів – 6,5 млн т (збільшення на 25%), за інформацією Держмитслужби.

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