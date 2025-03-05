«Полтора года ждем закона». Глава АРМА заявила, что агентство не может управлять активами Полтавского ГОКа

Без принятия законодательных изменений Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не может выполнять решения судов о передаче в управление санкционных и арестованных активов. Об этом заявила глава АРМА Елена Дума, комментируя решение Печерского районного суда Киева о передаче в управление агентству части акций Полтавского ГОКа.

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Дума отметила, что АРМА получило решение об управлении корпоративными правами на объекты и имущество, принадлежащие подсанкционному бизнесмену (Константину Жеваго. – Forbes).

Однако, по ее словам, без внесения изменений в законодательство и без согласия владельца исполнение судебных решений остается невозможным.

«Полтора года мы призываем разблокировать управление корпоративными правами. Одобрен ли хоть один внесенный законопроект? Нет!» – подчеркнула Дума.

Одним из ключевых законопроектов, который может разблокировать ситуацию, является №10069. По словам Думы, он позволит АРМА управлять санкционными активами и реализовывать те, которые уже находятся в управлении в рамках уголовного производства.

В то же время глава АРМА отметила, что из-за задержек со стороны Офиса генпрокурора акты приема-передачи реализованных активов не подписаны уже в течение четырех месяцев. Это приводит к судебным искам от добросовестных приобретателей против АРМА.

Кроме законопроекта №10069, в АРМА ожидают поддержки во втором чтении законопроекта №12374-д Комитетом Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

«Новости о передаче в АРМА останутся лишь новостями, если нет взаимодействия и действующих норм закона», – заявила Дума.

Контекст

В мае прошлого года Дума рассказала, что в реестре арестованных активов более 244 000 записей об арестованном имуществе в рамках всех уголовных производств. 68 500 этих активов находятся в управлении АРМА, а более 1100 из них имеют в 100% собственности бенефициаров РФ. Однако, согласно ч. 7 ст. 21 специального закона об АРМА, ведомство должно запросить согласие владельца, чтобы управлять данным активом.

В 2023 году АРМА инициировало законопроект, который должен позволить ему управлять этими активами. При рассмотрении в Верховной Раде не хватило восьми голосов для его принятия.

28 февраля этого года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора о передаче в АРМА корпоративных прав 16 предприятий, входящих в орбиту Константина Жеваго. Среди них и часть акций Полтавского ГОКа, крупнейшего актива Ferrexpo, акционером которого является Жеваго.