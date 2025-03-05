«Півтора року чекаємо на закон». Голова АРМА заявила, що агентство не може управляти активами Полтавського ГЗК

Без ухвалення законодавчих змін Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може виконувати рішення судів про передачу в управління санкційних та арештованих активів. Про це заявила голова АРМА Олена Дума, коментуючи рішення Печерського районного суду Києва про передачу в управління агентству частини акцій Полтавського ГЗК.

Деталі

Дума зазначила, що АРМА отримало ухвалу про управління корпоративними правами на об’єкти та майно, що належать підсанкційному бізнесмену (Костянтину Жеваго. – Forbes).

Проте, за її словами, без внесення змін до законодавства та без згоди власника виконання судових рішень залишається неможливим.

«Півтора року ми закликаємо розблокувати управління корпоративними правами. Чи схвалено хоч один внесений законопроєкт? Ні!» – наголосила Дума.

Одним із ключових законопроєктів, який може розблокувати ситуацію, є №10069. За словами Думи, він дозволить АРМА управляти санкційними активами й реалізовувати ті, які вже в управлінні в рамках кримінального провадження.

Водночас голова АРМА зазначила, що через затримки з боку Офісу генпрокурора акти приймання-передачі реалізованих активів не підписані вже протягом чотирьох місяців. Це призводить до судових позовів від добросовісних набувачів проти АРМА.

Окрім законопроєкту №10069, в АРМА очікують на підтримку у другому читанні законопроєкту №12374-д Комітетом Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

«Новини про передачу в АРМА залишаться тільки новинами, якщо відсутні взаємодія та чинні норми закону», – заявила Дума.

Контекст

У травні минулого року Дума розповіла, що в реєстрі арештованих активів є понад 244 000 записів про арештоване майно в рамках всіх кримінальних проваджень. 68 500 цих активів перебувають в управлінні АРМА, а більше 1100 з них мають у 100% власності бенефіціарів РФ. Однак, згідно з ч. 7 ст. 21 спеціального закону про АРМА, відомство має запитати згоди власника, щоб управляти цим активом.

У 2023 році АРМА ініціювало законопроєкт, який мав би дозволити йому управляти цими активами. Під час розгляду у Верховній Раді не вистачило восьми голосів для його ухвалення.

28 лютого цього року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту Костянтина Жеваго. Серед них і частина акцій Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo, акціонером якого є Жеваго.