Справа Жеваго. Частину акцій Ferrexpo в Полтавському ГЗК передали до АРМА

Майно бізнесмена Костянтина Жеваго передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це випливає з повідомлення пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР) від 4 березня.

Деталі

Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго у розтраті $113 млн із банку «Фінанси та Кредит», йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, 28 лютого Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту бізнесмена.

Серед них і частина акцій Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo, акціонером якого є Жеваго.

Контекст

Полтавський ГЗК має найбільші запаси залізної руди в Європі та фокусується на виробництві якісних котунів – продукції з високою доданою вартістю. Полтавський ГЗК виробляє понад 90% окатків Ferrexpo. 2024 рік – найуспішніший для ПГЗК за весь час війни. Група збільшила виробництво котунів на 58%, до 6 млн т.

У першому півріччі 2024-го Ferrexpo збільшила дохід на 64%, до $549 млн. Прибуток зріс удвічі, до $55 млн. Капіталізація Ferrexpo на вечір 20 лютого – $785 млн, відповідно частка Жеваго коштує близько $382 млн.

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема, списали $113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.

У межах справи було арештоване майно підозрюваного та повʼязаних із ним юросіб, зокрема акції підприємств Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості.

Під арештом перебуває майно інших юросіб, повʼязаних із колишнім депутатом, зокрема 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир та яхта.

У жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн грн були передані до АРМА. До них входять корпоративні права, кошти та 26 об’єктів нерухомості, серед яких оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тисячі кв м.

12 лютого РНБО запровадила санкції проти Костянтина Жеваго. Згідно із указом №81/2025, санкції запроваджені безстроково.

Раніше стало відомо, що ДБР та Мінʼюст планують націоналізувати 49,5% Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo. Більше про це, читайте тут.