АРМА шукає оцінювача та управителя для арештованих активів заводу братів Медведчука і Козака

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси на оцінювача та управителя активів заводу «Бетонбуд», який належав братам екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Ці активи були додатково арештовані, йдеться у повідомленні пресслужби АРМА 12 грудня.

Деталі

У вересні цього року Личаківський районний суд Львова передав АРМА нові об’єкти заводу «Бетонбуд». Йдеться про сучасне обладнання для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські та офісні приміщення.

Серед активів: два бетонні вузли, бетонний розчинний вузол, мобільний металозмішувач, нежитлова будівля (лабораторія), офісна будівля.

В управління було передано наступне: ваги вагонні, ангар для сипучих матеріалів, мобільна металоконструкція, огорожа; платформа для перевантаження цементу, система водопостачання, система електропостачання, частина відкритого складу металу з під`їзною колією.

Контекст

Кінцевими бенефіціарами «Бетонбуду» є рідний брат екснардепа Віктора Медведчука – Сергій та рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан, заявляло ДБР. У червні передано в управління держави ще одне їхнє підприємство – «Керамбуд», що займалося видобутком піску та виробництвом керамічної цегли, оцінене у $5 млн. До складу арештованих активів увійшли земельні ділянки, які ці фірми отримали безкоштовно від територіальної громади Львівської області. На землях, що мають сільськогосподарське призначення, були виявлені поклади газу.

Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

У вересні суд заарештував і передав АРМА нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке приховувалося від фіскальних органів. Правоохоронці з’ясували, що на балансі «Бетонбуду» перебувало невраховане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісні приміщення. Загальна вартість виявлених активів склала близько 16 млн грн.