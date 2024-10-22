Авиакомпания «Новой почты» получила разрешение на коммерческие рейсы в ЕС

Входящая в состав группы Nova авиакомпания Supernova Airlines 17 октября получила разрешение Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) на полеты в Европе (Part-TCO). Теперь компания сможет совершать коммерческие рейсы в небе ЕС, финальная подготовка к которым сейчас продолжается, сообщила пресс-служба компании.

Подробности

В то же время компания получила права на эксплуатацию воздушных линий «Львов – Прага» и «Киев – Прага» с частотой семь рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок, говорится в приказе №789 Госавиаслужбы Украины №789 от 21 октября 2024 года. Это техническое разрешение, предшествующее разрешению летать по Европе, объяснили Forbes Ukraine в пресс-службе НП. В компании добавили, что это разрешение позволит SuperNova выполнять рейсы из Украины сразу после открытия неба.

Стратегически авиакомпания нацелена на дальнемагистральные рейсы из США в Европу, из Китая в Европу, а также будет готова совершать чартерные рейсы по заказу сторонних клиентов в соответствии с возможностями Boeing 737-800SF, говорится в сообщении.

Контекст

Supernova Airlines была основана в 2021 году. Компания получила сертификат эксплуатанта по номеру UA 062. Это позволяет начать собственные грузовые авиарейсы.

В мае 2023-го Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту «Рига – Жешув – Рига». Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.

18 сентября Supernova выполнила первый рейс на собственном самолете Boeing 737-800SF под флагом Украины с украинскими регистрационными знаками UR-NPA. Это был сертификационный полет – один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины типа Boeing 737-800SF в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova.