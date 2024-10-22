Авіакомпанія «Нової пошти» отримала дозвіл на комерційні рейси в ЄС

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи Nova, 17 жовтня отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі (Part-TCO). Тепер компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі ЄС, фінальна підготовка до яких наразі триває, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Водночас компанія отримала права на експлуатацію повітряних ліній «Львів – Прага» та «Київ – Прага» з частотою сім рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень, йдеться у наказі №789 Державіаслужби України №789 від 21 жовтня 2024 року. Це технічний дозвіл, який передує дозволу літати по Європі, пояснили Forbes Ukraine в пресслужбі НП. У компанії додали, що цей дозвіл дасть змогу SuperNova виконувати рейси з України одразу після відкриття неба.

Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси із США до Європи, з Китаю до Європи, а також буде готова здійснювати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів відповідно до можливостей Boeing 737-800SF, йдеться у повідомленні.

Контекст

Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Це дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.

У травні 2023 року Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом «Рига – Жешув – Рига». Перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72.

18 вересня Supernova виконала перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України з українськими реєстраційними знаками UR-NPA. Це був сертифікаційний політ – один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України типу Boeing 737-800SF до сертифіката експлуатанта авіакомпанії Supernova.