Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый коммерческий рейс

10 ноября авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу Nova («Новая почта»), выполнила первый коммерческий рейс собственным самолетом Boeing 737-800, сообщила пресс-служба компании.
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Ключевые факты
- Первый грузовой чартерный рейс Supernova Airlines совершила из Будапешта в Кишинев по заказу подразделения Nova Global. Рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке отправлений получателям в Молдове, говорится в сообщении.
- Следующий шаг – тестирование транзита грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.
- Supernova Airlines планирует дальнейшее развитие маршрутной сети и постепенное увеличение количества рейсов для обеспечения потребностей как компаний группы, так и внешних заказчиков.
- Авиакомпания готовится к открытию регулярных рейсов в США и ожидает получения операционных разрешений для полетов в Штатах.
Контекст
Supernova Airlines основана в 2021 году. 18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на самолете Boeing 737-800SF под флагом Украины. Это был сертификационный полет – один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины.
За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. В целом по результатам прошлого года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м, – 412 млн отправлений.
С начала 2024-го группа уже открыла 23 заграничных отделения, план до конца года – еще около 40 отделений, сообщил СЕО Nova Post Europe. Из новых рынков – Австрия и Нидерланды.
До сентября 2024 г. компания рассчитывала выйти на рынки 18 стран. К середине августа план экспансии удалось выполнить на 22%. Почему произошло торможение и заставит ли оно компанию Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка отказаться от планов – в материале Forbes Ukraine.
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