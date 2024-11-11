Авиакомпания «Новой почты» выполнила первый коммерческий рейс

Ключевые факты

Первый грузовой чартерный рейс Supernova Airlines совершила из Будапешта в Кишинев по заказу подразделения Nova Global. Рейс позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов по доставке отправлений получателям в Молдове, говорится в сообщении.

Следующий шаг – тестирование транзита грузов в Украину с использованием автомобильного транспорта.

Supernova Airlines планирует дальнейшее развитие маршрутной сети и постепенное увеличение количества рейсов для обеспечения потребностей как компаний группы, так и внешних заказчиков.

Авиакомпания готовится к открытию регулярных рейсов в США и ожидает получения операционных разрешений для полетов в Штатах.

Контекст

Supernova Airlines основана в 2021 году. 18 сентября 2024 года авиакомпания Supernova выполнила первый рейс на самолете Boeing 737-800SF под флагом Украины. Это был сертификационный полет – один из завершающих шагов в процессе внедрения Госавиаслужбой Украины.

За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. В целом по результатам прошлого года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м, – 412 млн отправлений.

С начала 2024-го группа уже открыла 23 заграничных отделения, план до конца года – еще около 40 отделений, сообщил СЕО Nova Post Europe. Из новых рынков – Австрия и Нидерланды.

До сентября 2024 г. компания рассчитывала выйти на рынки 18 стран. К середине августа план экспансии удалось выполнить на 22%. Почему произошло торможение и заставит ли оно компанию Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка отказаться от планов – в материале Forbes Ukraine.