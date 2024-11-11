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Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший комерційний рейс /надано пресслужбою
Категорія
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Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший комерційний рейс

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший комерційний рейс Фото надано пресслужбою

10 листопада авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи Nova («Нова пошта»), виконала перший комерційний рейс власним літаком Boeing 737-800, повідомила пресслужба компанії.

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Ключові факти

  • Перший вантажний чартерний рейс Supernova Airlines здійснила з Будапешта до Кишинева на замовлення підрозділу Nova Global. Рейс дав змогу відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів із доставки відправлень одержувачам у Молдові, йдеться в повідомленні. 
  • Наступний крок – тестування транзиту вантажів до України з використанням автомобільного транспорту. 
  • Supernova Airlines планує подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів для забезпечення потреб як компаній групи, так і зовнішніх замовників. 
  • Авіакомпанія готується до відкриття регулярних рейсів до США та очікує на отримання операційних дозволів для польотів у Штатах.

Контекст 

Supernova Airlines заснована в 2021 році. 18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на літаку Boeing 737-800SF під прапором України. Це був сертифікаційний політ – один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за результатами минулого року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му – 412 млн відправлень. 

Від початку 2024-го група вже відкрила 23 закордонні відділення, план до кінця року – ще близько 40 відділень, повідомив СЕО Nova Post Europe. Із нових ринків – Австрія та Нідерланди.

До вересня 2024 року компанія розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%. Чому відбулося гальмування та чи змусить воно компанію Вячеслава Клімова та Володимира Поперешнюка відмовитися від планів – у матеріалі Forbes Ukraine.

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