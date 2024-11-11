Авіакомпанія «Нової пошти» виконала перший комерційний рейс

10 листопада авіакомпанія Supernova Airlines , що входить до групи Nova («Нова пошта»), виконала перший комерційний рейс власним літаком Boeing 737-800, повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Перший вантажний чартерний рейс Supernova Airlines здійснила з Будапешта до Кишинева на замовлення підрозділу Nova Global. Рейс дав змогу відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів із доставки відправлень одержувачам у Молдові, йдеться в повідомленні.

Наступний крок – тестування транзиту вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.

Supernova Airlines планує подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів для забезпечення потреб як компаній групи, так і зовнішніх замовників.

Авіакомпанія готується до відкриття регулярних рейсів до США та очікує на отримання операційних дозволів для польотів у Штатах.

Контекст

Supernova Airlines заснована в 2021 році. 18 вересня 2024 року авіакомпанія Supernova виконала перший рейс на літаку Boeing 737-800SF під прапором України. Це був сертифікаційний політ – один із завершальних кроків у процесі запровадження Державіаслужбою України.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за результатами минулого року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му – 412 млн відправлень.

Від початку 2024-го група вже відкрила 23 закордонні відділення, план до кінця року – ще близько 40 відділень, повідомив СЕО Nova Post Europe. Із нових ринків – Австрія та Нідерланди.

До вересня 2024 року компанія розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%. Чому відбулося гальмування та чи змусить воно компанію Вячеслава Клімова та Володимира Поперешнюка відмовитися від планів – у матеріалі Forbes Ukraine.