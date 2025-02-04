Австралия запретила китайское ИИ-приложение DeepSeek для госслужащих

Австралия запретила сервисы искусственного интеллекта DeepSeek для всех государственных систем и устройств, став одной из первых стран, предпринявших прямые меры против китайского стартапа. Об этом пишет Bloomberg 4 февраля. Такое решение было принято с учетом угроз национальной безопасности.

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Министр внутренних дел Австралии Тони Берк отметил, что спецслужбы обнаружили неприемлемый риск, который это приложение может нести для страны. Он уточнил, что запрет не связан непосредственно со страной происхождения программы, а базируется на оценке рисков для правительственных структур и национальных активов.

«Искусственный интеллект – это мощная технология, которая может быть очень полезной, но правительство не будет сомневаться при принятии мер, если национальной безопасности угрожает любая угроза», – добавил министр.

Запрет не распространяется на частных пользователей, но Берк призвал граждан Австралии соблюдать осторожность и защищать свою конфиденциальность.

Контекст

Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфэном, 20 января представил новую модель искусственного интеллекта с открытым кодом – DeepSeek R1. Благодаря своей высокой эффективности и низким затратам она поставила под вопрос господство американских компаний в сфере ИИ.

Модель DeepSeek потребляет в 10 раз меньше ресурсов, чем аналоги таких гигантов, как Meta и OpenAI.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал выход DeepSeek R1 как «звоночек для наших отраслей», требующий максимального внимания к борьбе за лидерство в этой сфере.

В ответ CEO OpenAI Сэм Альтман заявил о намерении ускорить выпуск новых продуктов и создать «гораздо лучшие модели» искусственного интеллекта, поскольку стартап DeepSeek поставил под сомнение доминирование Кремниевой долины в мировой гонке ИИ.

28 января OpenAI объявила, что имеет доказательства использования DeepSeek запатентованных технологий американской компании для обучения модели R1, что может быть нарушением интеллектуальной собственности. Компания пообещала более активно сотрудничать с правительством США для защиты своих разработок.