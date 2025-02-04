Австралія заборонила китайський ШІ-застосунок DeepSeek для держслужбовців

Австралія заборонила сервіси штучного інтелекту DeepSeek для всіх державних систем і пристроїв, ставши однією з перших країн, які вжили прямих заходів проти китайського стартапу. Про це пише Bloomberg 4 лютого. Таке рішення було прийнято з огляду на загрози національній безпеці.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк зазначив, що спецслужби виявили неприйнятний ризик, який цей додаток може нести для країни. Він уточнив, що заборона не повʼязана безпосередньо з країною походження програми, а базується на оцінці ризиків для урядових структур і національних активів.

«Штучний інтелект – це потужна технологія, яка може бути дуже корисною, але уряд не вагатиметься вжити заходів, якщо національній безпеці загрожуватиме будь-яка загроза», – додав міністр.

Заборона не поширюється на приватних користувачів, але Берк закликав громадян Австралії бути обережними і захищати свою конфіденційність.

Контекст

Китайський стартап DeepSeek, заснований Ляном Веньфеном, 20 січня представив нову модель штучного інтелекту з відкритим кодом – DeepSeek R1. Завдяки своїй високій ефективності та низьким витратам вона поставила під питання панування американських компаній у сфері ШІ.

Модель DeepSeek споживає в 10 разів менше ресурсів, ніж аналоги від таких гігантів, як Meta та OpenAI.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував вихід DeepSeek R1 як «дзвіночок для наших галузей», що вимагає максимальної уваги до боротьби за лідерство в цій сфері.

У відповідь CEO OpenAI Сем Альтман заявив про намір прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту, оскільки стартап DeepSeek поставив під сумнів домінування Кремнієвої долини у світовій гонці ШІ.

28 січня OpenAI оголосила, що має докази використання DeepSeek запатентованих технологій американської компанії для навчання моделі R1, що може бути порушенням інтелектуальної власності. Компанія пообіцяла активніше співпрацювати з урядом США для захисту своїх розробок.