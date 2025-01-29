OpenAI звинуватила китайську DeepSeek у використанні її напрацювань для навчання своєї ШІ-моделі

Творець ChatGPT – компанія OpenAI – заявляє, що має докази використання китайським стартапом DeepSeek запатентованих моделей американської компанії для навчання своєї ШІ-моделі R1, що є потенційним порушенням інтелектуальної власності. Компанія пообіцяла ретельніше взаємодіяти з владою США для захисту своїх розробок. Відповідальний за ШІ в адміністрації Трампа заявив про ймовірну крадіжку, пише Financial Times 29 січня.

Деталі

OpenAI повідомила виданню, що виявила докази «дистиляції», які можуть походити від DeepSeek.

Цей метод використовується розробниками для отримання кращої продуктивності на простіших моделях, використовуючи результати роботи більших і потужніших моделей. Це дозволяє їм досягати аналогічних результатів за значно меншу ціну.

Дистиляція є поширеною практикою в індустрії, але занепокоєння викликало те, що DeepSeek може використовувати її для створення власної конкурентної моделі, що є порушенням умов надання послуг OpenAI, зазначило видання. OpenAI забороняє «копіювати» будь-які її послуги або «використовувати результати для розробки моделей, які конкурують з OpenAI».

«Питання в тому, коли ви [вилучаєте її з платформи і] робите це, щоб створити власну модель для власних цілей», – сказав співрозмовник, близький до OpenAI.

Сама компанія відмовилася надавати FT подальші коментарі або деталізувати свої докази.

«Як провідний розробник ШІ, ми вживаємо контрзаходів для захисту нашої інтелектуальної власності, включно з ретельним процесом включення передових можливостей у моделі, що випускаються. Критично важливо тісно співпрацювати з урядом США, щоб якнайкраще захистити найефективніші моделі від спроб супротивників і конкурентів заволодіти американськими технологіями», – йдеться в офіційній заяві OpenAI.

Відповідальний за політику у сфері ШІ та криптовалют в адміністрації Дональда Трампа Девід Сакс заявив, що «цілком можливо», що відбулася крадіжка інтелектуальної власності.

«У ШІ є технологія, яка називається дистиляція – коли одна модель навчається від іншої моделі, ніби висмоктує знання з батьківської моделі. І є вагомі докази того, що DeepSeek витягли знання з моделей OpenAI, і я не думаю, що OpenAI дуже задоволена цим», – сказав Сакс напередодні в інтервʼю Fox News, хоча і не надав доказів.

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Контекст

Компанія DeepSeek з Ханчжоу, яку заснував керівник квантового хедж-фонду High-Flyer Лян Веньфенг, розробляє моделі ШІ з 2023 року, але вперше вона голосно заявила про себе у минулі вихідні, коли її безкоштовний чат-бот DeepSeek R1 очолив світові чарти завантажень.

Вступ у гонитву ШІ нової моделі DeepSeek, розробка якої обійшлася всього в $5,6 млн, кидає виклик наративу Кремнієвої долини про необхідність величезних капітальних витрат для розробки найсильніших моделей. DeepSeek заявляє, що її модель R1 перевершила найновішу модель OpenAI (o1) в декількох незалежних тестах.

27 січня 500 найбагатших людей світу на чолі зі співзасновником Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом втратили загалом $108 млрд через розпродаж акцій технологічного сектора, повʼязаний з успіхом DeepSeek.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

Своєю чергою CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту після того, як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ.