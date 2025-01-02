Цены на СПГ в Азии будут расти после прекращения транзита российского газа через Украину

Прекращение поставок российского газа в Европу через украинскую территорию повлечет за собой усиление конкуренции между Европой и Азией за сжиженный природный газ (СПГ), что повысит цены. Об этом пишет Bloomberg 2 января.

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Отсутствие транзита российского газа через Украину создаст дополнительное давление на рынок СПГ, отметил управляющий директор Haitong International Securities Скотт Дарлинг. Снабжение ограничено, поэтому мы ожидаем дальнейшего роста спотовых цен на СПГ, говорит эксперт.

Хотя прекращение транзита было ожидаемым из-за длительных политических споров, странам ЕС придется заменить около 5% от общего объема поставок, частично за счет использования газовых хранилищ, уровень заполнения которых уже ниже среднего.

Цены на газ в Европе существенно выросли: по итогам 2024 года ключевой европейский индикатор, отражающий стоимость газа на рынке, поднялся более чем на 50%. Этот рост еще не полностью отразился на цене СПГ, который традиционно дороже и важен для таких стран, как Япония и Южная Корея.

Контекст

Россия ежегодно поставляла в Европу около 15 млрд кубометров газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), в частности, в Словакию и Австрию, оставаясь основным поставщиком для этих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе 19 декабря заявил, что Украина не рассматривает возможность возобновления соглашения с «Газпромом» о транзите газа. Он также отверг идею транспортировки российского газа под видом азербайджанского.

Еврокомиссия уверена, что прекращение транзита не повлечет за собой серьезной угрозы энергетической безопасности. Ее стратегия подразумевает диверсификацию поставщиков, развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности.

Словакия неоднократно призывала к продлению транзитного соглашения. 23 декабря словацкий премьер Роберт Фицо провел встречу с Владимиром Путиным в Москве, которую он назвал ответом на отказ Зеленского продлить транзит. Ранее Фицо обвинил Зеленского в предложении взятки в размере €500 млн из замороженных российских активов в обмен на поддержку членства Украины в НАТО. По словам Фицо, он никогда не поддержит вступление Украины в Альянс.

Украина предложила Словакии компенсацию возможных потерь от прекращения транзита, а также содействие в поиске альтернативных поставщиков газа из ЕС. Однако Фицо отверг предложение, заявил Зеленский. Президент Украины высказал предположение, что у Фицо существуют неофициальные договоренности с Путиным, и подчеркнул, что словацкий премьер преследует собственные финансовые интересы.

29 декабря Фицо обратился к председателю Евросовета и президентке Еврокомиссии с жалобами на Зеленского, опубликовав письмо в своем Facebook. В нем он обвинил Украину в одностороннем решении прекратить транзит российского газа с 2025 года.

С 1 января 2025 года украинская ГТС работает без транзита российского газа. Транспортировка природного газа с точки входа «Суджа» на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах прекращена.