Системы противовоздушной обороны Patriot, о которых упоминал президент США Дональд Трамп, Украина сможет получить не раньше весны 2026 года. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

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Первая система станет доступна только через восемь месяцев, то есть весной 2026 года, пишет издание. Это связано с тем, что Германия сможет получить батарею, изначально предназначавшуюся для Швейцарии, только в этот период. По данным издания, другим партнерам понадобится еще больше времени для поставки.

22 июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot при условии быстрого получения новых систем.

Он добавил, что сейчас идет поиск путей для передачи Украине этих комплексов. Германия готова профинансировать две системы, одну из которых оплатит Норвегия, а еще одну – другая страна.

Контекст

Германия передала Украине три собственных системы Patriot, оставив себе только девять комплексов, что значительно меньше 36 батарей, которые она имела во время холодной войны. Берлин рассматривает возможность закупки новых американских систем для последующей передачи Киеву.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что НАТО и США договорились о поставках Украине вооружения на «миллиарды долларов. По его словам, Украина может получить 17 систем ПВО Patriot, хотя он не уточнил, речь идет о полных батареях (от шести до восьми пусковых установок), отдельных пусковых установках или ракетах-перехватчиках.

Однако, по информации Military Watch Magazine, из-за истощения американских запасов масштабные поставки систем Patriot и ракет к ним в Украину в ближайшее время маловероятны. Запасы перехватчиков Patriot в США сократились до 25% от минимально необходимого уровня, определенного Пентагоном. Издание отмечает, что дефицит усилился из-за снабжения Украины и атаки баллистической ракетой КСИР на объект ВВС США в Катаре 23 июня, когда системы Patriot потратили десятки перехватчиков для отражения удара.