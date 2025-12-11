Бельгия настаивает на создании дополнительного денежного резерва в рамках плана Европейской комиссии предоставить Украине €210 млрд кредита, обеспеченного замороженными российскими активами. Брюссель хочет усилить защиту Euroclear – депозитария, где хранится €185 млрд российских госсредств, которые планируют привлечь в качестве основного обеспечения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы.

Детали

По предложению Бельгии, дополнительный резерв должен служить финансовой «подушкой» на случай мести Кремля, покрывать возможные юридические расходы Euroclear и компенсировать потенциальную потерю доходов.

Источником для этого буфера предлагается сделать сверхприбыли от процентов, которые депозитарий получает от ЕЦБ за размещение замороженных российских средств – в прошлом году это было €4 млрд.

Инициатива дополняет уже заложенные гарантии ЕС, которые должны обезопасить Бельгию от риска возврата полной суммы, если Россия попытается «отбить» активы через суды. Страна также предлагает увеличить объем гарантий на случай судебных споров и потенциальных компенсаций, хотя часть правительств выступает против, пишет издание.

Сейчас сверхприбыли от замороженных активов направляются на погашение €45 млрд кредита G7, а Euroclear удерживает 10% резерва на юридические риски. Бельгия хочет постепенно увеличить этот защитный порог.

Контекст

ЕС более двух лет обсуждает юридически устойчивый механизм использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

24 октября Бельгия заблокировала предоставление Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должны были финансировать за счет доходов от замороженных российских активов.

Бельгия, на территории которой расположен Euroclear, опасается репутационных и финансовых рисков и требует железных гарантий, что финансовые риски или возможные шаги Москвы не лягут только на нее.

Франция и несколько других стран не хотят предоставлять национальные гарантии по займу, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.

Дополнительную остроту ситуации придали последние переговоры США и России, из которых европейцев фактически устранили.