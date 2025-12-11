Бельгія наполягає на створенні додаткового грошового резерву в рамках плану Європейської комісії надати Україні €210 млрд кредиту, забезпеченого замороженими російськими активами. Брюссель хоче посилити захист Euroclear – депозитарію, де зберігається €185 млрд російських держкоштів, які планують залучити як основне забезпечення. Про це повідомляє Politico з посиланням на документи.

Деталі

За пропозицією Бельгії, додатковий резерв має слугувати фінансовою «подушкою» на випадок помсти Кремля, покривати можливі юридичні витрати Euroclear та компенсувати потенційну втрату доходів.

Джерелом для цього буфера пропонується зробити надприбутки від відсотків, які депозитарій отримує від ЄЦБ за розміщення заморожених російських коштів – торік це було €4 млрд.

Ініціатива доповнює вже закладені гарантії ЄС, які мають убезпечити Бельгію від ризику повернення повної суми, якщо Росія спробує «відбити» активи через суди. Країна також пропонує збільшити обсяг гарантій на випадок судових спорів і потенційних компенсацій, хоча частина урядів виступає проти, пише видання.

Нині надприбутки від заморожених активів спрямовуються на погашення €45 млрд кредиту G7, а Euroclear утримує 10% резерву на юридичні ризики. Бельгія хоче поступово збільшити цей захисний поріг.

Контекст

ЄС понад два роки обговорює юридично стійкий механізм використання заморожених російських активів для фінансування України.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Бельгія, на території якої розташований Euroclear, побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає залізних гарантій, що фінансові ризики чи можливі кроки Москви не ляжуть лише на неї.

Франція та кілька інших країн не хочуть надавати національні гарантії за позикою, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

Додаткової гостроти ситуації надали останні переговори США та Росії, з яких європейців фактично усунули.