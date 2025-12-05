The Wall Street Journal подтвердила вчерашнюю утечку Der Spiegel – европейские лидеры на круге 1 декабря действительно предостерегли Владимира Зеленского от любых уступок России без железных гарантий безопасности со стороны США. Об этом пишет издание со ссылкой на собственные два источника.
Детали
- В звонке приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры.
- По данным собеседников WSJ, Макрон заявил, что Вашингтону необходимо донести четкий сигнал и «подробно объяснить», как Украина будет защищена со стороны США.
- Европейские лидеры настаивают на ключевой роли США в гарантиях безопасности, которые будут предложены Украине в рамках любого соглашения.
- О телефонном разговоре Зеленского с европейскими лидерами со ссылкой на его запись накануне рассказал немецкий Spiegel. По данным издания, в разговоре европейские лидеры выразили опасения, что США могут «предать» Украину в вопросе территорий, не дав ясности относительно гарантий безопасности, а президент Финляндии Александр Стубб сказал, что «нельзя оставлять Украину и Владимира наедине с этими ребятами», имея в виду переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые приезжали в Москву.
- Несколько участников звонка подтвердили немецкому изданию, что разговор действительно состоялся. Двое из них заявили, что содержание разговора передано точно, но отказались подтвердить конкретные цитаты. В Париже отрицают, что Макрон говорил о возможной «измене» США.
Контекст
23–24 ноября в Женеве состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками США и Украины. По их итогам стороны подготовили «обновленный и усовершенствованный рамочный документ относительно мира» и продолжают его дорабатывать.
Президент Дональд Трамп заявил, что направит своих представителей к лидерам России и Украины для согласования плана мирного урегулирования.
28 ноября во время разговора в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин сообщил о готовности провести переговоры с Трампом в Будапеште.
1 декабря в Южной Флориде состоялась очередная встреча американской и украинской делегаций, посвященная поиску путей завершения российско-украинской войны. Forbes Ukraine собрал ключевые заявления и инсайды по итогам этих переговоров.
2 декабря в Москве завершились многочасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, старшего советника Белого дома Джареда Кушнера и российского президента Владимира Путина. Стороны не смогли согласовать компромиссный план завершения войны, территории – наиболее проблемный вопрос.
5 декабря в Майами завершились переговоры между украинской и американской делегациями относительно мирного плана президента США Дональда Трампа. Во встрече с украинской стороны принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.
