Без походів до ТЦК. У застосунку «Резерв+» доступне електронне направлення на ВЛК

У мобільному додатку «Резерв+» запустили зручну генерацію електронних направлень до військово-лікарських комісій (ВЛК), повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко 31 січня.

Ключові факти

«Сьогодні ми запускаємо в «Резерв+» зручну генерацію електронних направлень до ВЛК . Більше ніхто не зможе сказати «у нас обід», «приходьте через два тижні», або «встаньте в чергу», – написала вона.

. Більше ніхто не зможе сказати «у нас обід», «приходьте через два тижні», або «встаньте в чергу», – написала вона. За словами Черногоренко, 31 січня стартував перший етап реформи Військово-лікарської комісії і вже можна отримати електронне направлення на ВЛК.

Другий етап реформи почнеться в кінці лютого, і до нього більш активно буде залучене Міністерство охорони здоров’я, заявила вона в ефірі телемарафону, пише «Укрінформ».

Заступниця міністра пояснила, що тепер за направленням не потрібно йти до ТЦК та СП, а достатньо скористатись цифровим інструментом у «Резерв+».

Для цього слід оновити версію додатку, і далі згенерувати собі направлення на ВЛК, яке буде мати QR-код, сформований у вигляді електронного документа.

Із кінця лютого розпочнеться другий етап реформи ВЛК, який дозволить отримувати в електронному вигляді довідку про придатність чи непридатність до військової служби. Зокрема, вона буде тільки цифровою і буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міністерство оборони. Таким чином, людині не потрібно буде другий раз іти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність.

«Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в «Оберіг», і людині в «Резерв+» підтягнуться статус свіжої ВЛК, яку він щойно пройшов, і статус «придатний-непридатний». Відповідно два візити в ТЦК повністю нівелюємо, скажімо так, і людині більше не потрібно це робити», – розповіла заступниця міністра, додавши, що при цьому залишається право і можливість розвʼязати ці питання в офлайн-режимі.

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Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу в травні 2024-го, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. 9 листопада в застосунку «Резерв+» стали доступні онлайн-відстрочки від мобілізації.

11 січня 2025-го парламент ухвалив законопроєкт №12066 про цифровий ВЛК. Ця ініціатива дозволяє автоматично передавати результати медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

28 січня Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка дозволяє військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на ВЛК.