Національний банк вшосте залишив без змін облікову ставку, попри попередні прогнози до її зниження. Ризики для інфляції становить невизначеність щодо міжнародного фінансування на наступний рік, заявив на монетарному брифінгу голова Нацбанку Андрій Пишний.

Ключові факти

Хоч інфляція сповільнюється з червня, інфляційні очікування населення та бізнесу залишаються підвищеними, констатує НБУ. «Дані пошукових запитів в інтернеті також свідчили про подальше зростання уваги населення до теми інфляції», – зазначив Пишний.

Надалі зростання цін продовжить уповільнюватись, зокрема завдяки надходженню нових врожаїв. Однак це уповільнення буде помірнішим через вичерпання ефектів бази порівняння, прогнозують у НБУ.

Цьогоріч Україна отримує понад $50 млрд зовнішньої фінансової допомоги, очікує регулятор. З них $45,8 млрд країна вже отримала, ще $5 млрд мають надійти до кінця року. Однак невизначеність щодо допомоги у наступні роки залишається, констатує НБУ.

Найбільші ризики для української економіки залишились без змін. Крім безпосередньо війни, це виникнення додаткових бюджетних потреб, насамперед для оборони, руйнування інфраструктури, зокрема енергетичної, та негативні міграційні тенденції.

Контекст

Нинішнє збереження облікової ставки стало вже шостим поспіль, востаннє регулятор змінював ставку у березні 2025-го, коли підвищив її з 14,5% до 15,5%.

Ще у квітні НБУ прогнозував початок циклу зниження облікової ставки з третього кварталу 2025 року, однак зрештою переглянув ці очікування. Інфляція цьогоріч виявилась більшою за прогнози НБУ, тож для стримування цієї динаміки Нацбанк залишив ставку без змін.