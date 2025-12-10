Чотири із семи найбільших індійських НПЗ відновили закупівлі російської нафти несанкційних сортів на тлі великих знижок. Про це 10 грудня пише Bloomberg із посиланням на джерела. Трейдери уточнюють, що Росія продає нафту приблизно по $40–45 за барель. Великі знижки підтримують попит, але загальний обсяг імпорту зменшується.

Деталі

Державні Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. за останні кілька днів придбали близько 10 партій російської нафти, включно із сортом Urals, пише видання, причому Hindustan Petroleum Corp. шукає постачання з доставкою у січні. Разом із Nayara Energy – компанією, яка продовжує купувати російську нафту навіть після внесення до чорного списку в Європі – ці чотири НПЗ забезпечили трохи більше 60% індійського імпорту нафти у 2025 році, оцінює аналітична компанія Kpler.

Проте серед активних закупівель помітна відсутність Reliance Industries Ltd., колишнього найбільшого покупця російської нафти в Індії. Конгломерат фактично припинив купівлю навіть за довгостроковим контрактом з «Роснефтью», який передбачає приблизно 500 000 барелів на добу, аби уникнути ризику порушення санкцій США чи ЄС, стверджують джерела Bloomberg.

За даними Kpler, остання партія Urals для Reliance має прибути 17 грудня на судні Aqua Titan, після чого нові постачання не очікуються. Оскільки багато суден не сигналізують свого кінцевого порту при вході чи виході з Червоного моря, теоретично інші вантажі ще можуть бути в дорозі, зазначив Суміт Рітолія, провідний аналітик Kpler.

Якщо Reliance далі утримається від закупівель, то залишиться значний обсяг нафти, який «Роснефть» доведеться реалізовувати на інших ринках. «Інші НПЗ можуть частково компенсувати падіння, але навряд чи зможуть повністю замістити обсяги, які Reliance поглинала на піку», – сказав Рітолія. На сьогодні імпорт російської нафти Індією оцінюється у 1–1,2 млн барелів на добу.

Менші переробники, зокрема Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd., також повністю призупинили закупівлі російської нафти.

Трейдери уточнюють, що Росія продає нафту приблизно по $40–45 за барель. Великі знижки підтримують попит, але загальний обсяг імпорту зменшується. Після пікового рівня понад 2 млн барелів на добу у червні поставки у грудні очікуються на рівні 1,3 млн барелів, враховуючи вантажі, заброньовані до введення обмежень, а у січні обсяг впаде ще нижче.

Залишається невідомим, чи задовольнять ці обсяги адміністрацію Дональда Трампа, яка звинувачує Індію у фінансуванні війни президента Путіна і вимагала скоротити відносини, пише Bloomberg. Довгоочікувана торговельна угода між Нью-Делі та Вашингтоном поки не підписана.

Контекст

Ціна російської нафти Urals опустилася до мінімуму з березня 2023 року. Це стало наслідком різкого зниження попиту після того, як адміністрація Дональда Трампа ввела санкції проти «Роснефти» та «Лукойла». Вартість Urals для Індії, одного з ключових покупців, знизилася, тоді як фрахтові ставки на супертанкери на головних маршрутах значно зросли.

Індійські нафтопереробні заводи зараз отримують Urals із максимальною за останні два роки знижкою – приблизно $7 за барель відносно Dated Brent. До введення санкцій дисконти становили близько $3.

Морський експорт російської сирої нафти з портів Балтійського моря у листопаді скоротився на 15% порівняно з жовтнем, що стало помітним наслідком санкцій Трампа проти «Лукойла» та «Роснефти». Водночас зростання попиту на альтернативну нафту з Близького Сходу та США призвело до різкого стрибка добових ставок на VLCC, які досягли майже $137 000 на добу – найвищого рівня з 2020 року та на 576% більше, ніж на початку 2025-го.