Бизнес возвращается в прифронтовые регионы. Харьковщина и Запорожье в лидерах по релокации компаний – «Опендатабот»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

За первые восемь месяцев 2025 г. в Украине зафиксировано 8345 перемещений компаний между регионами, что на 10% меньше, чем в 2021 году. В общей сложности 7988 бизнесов осуществили релокацию, некоторые – неоднократно. Несмотря на войну и обстрелы, Харьковщина лидирует: в прифронтовый регион переехало на 374 компании больше, чем уехало. Похожая тенденция в Запорожской области +276. Об этом говорится в исследовании «Опендатабот» от 17 сентября.

  • Чаще переезжают компании из сферы торговли (33%), строительства (6%), сельского хозяйства (5%) и недвижимости (5%). Киев остается ключевым направлением: оттуда выехали 2909 компаний (36% от общей массы), но и приехали 2252. Популярные маршруты: Киев – Киевская область (494 компании), Киев – Днепропетровщина (379), Киевская область – Киев (378), Киев – Харьковщина (358), Днепропетровщина.
Бизнес возвращается в прифронтовые регионы. Харьковщина и Запорожье в лидерах по релокации компаний – «Опендатабот» /Фото 1
  • Лидеры по приросту бизнесов: Харьковщина (+374), Запорожская (+276), Львовская (+161), Закарпатская (+83) и Киевская (+77) области. В то же время Киев имеет отрицательный баланс (-657 компаний), а также Днепропетровщина (-102), Донетчина (-97), Волынская область (-83) и Полтавская (-62).
  • Среди регионов-доноров, кроме Киева, выделяются Днепропетровщина (824 компании), Киевщина (770), Одесщина (507) и Львовщина (451). Главные пункты назначения: Киев (2252), Киевщина (847), Харьковщина (742), Днепропетровщина (722), Львовщина (613).

Контекст

В 2024 году релокация бизнеса в результате уменьшилась на 18%: 11 083 компании изменили юридический адрес. Киев оставался главным центром движения бизнесов, принимая и теряя компании в равной степени.

В апреле Харьковский городской совет продлил налоговые льготы для физических лиц, предпринимателей и юридических компаний. По его решению, освобождение от местных налогов и сборов будет действовать до 30 сентября 2025 года.

