Релокація бізнесу. У 2024 році бажаючих змінити юридичну адресу стало менше

Кількість релокацій бізнесу через війну у 2024 році скоротилася на 18%, торік 11 083 компанії змінили юридичну адресу. Найбільше релокацій відбулося у Києві – місто одночасно приймало і втрачало бізнеси у рівній пропорції. Про це 10 лютого повідомляє Опендатабот посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Деталі

Більшість релокованих компаній займаються оптовою торгівлею (32,4%) та будівництвом (6,3%). Серед лідерів – операції з нерухомістю (4,8%), сільське господарство (4,6%), транспорт (4,2%) та роздрібна торгівля (3,3%). Інші сектори, включно з торгівлею та ремонтом авто, виробництвом харчових продуктів і IT, становлять 37% від загальної кількості.

Найбільше бізнесу залишило Київ (36,6%) та Київську і Дніпропетровську області (по 10%). Водночас ці регіони залишаються найпопулярнішими для реєстрації: у Києві зареєструвалися 28% компаній, у Київській області – 11%, а в Дніпропетровській – 10%.

Найпопулярніші маршрути релокації: з Києва до Київської області (775 компаній), з Києва до Дніпропетровської області (575) та з Київської області до Києва (563).

Найбільшою компанією за доходом у ІІІ кварталі 2024 року, яка релокувалася, стала «ЗЕ.ТЕК» (6,7 млрд грн), яка торгує газом. Торік вона поїхала з Рівненської області до Києва, але у 2025 році повернулася назад. Компанія «КВОРУМ-НАФТА» (5,7 млрд грн), яка виробляє паперову продукцію, релокувалася з Миколаївської області у Київ. А виробнича компанія «ЗОЛОТИЙ ДРАКОН» (4 млрд грн доходу), яка займається оптовою торгівлею, переїхала з Вінницької області у Київ.

Контекст

З початку великої війни майже 19 000 українських компаній змінили своє місце розташування, повідомляє Опендатабот за даними ЄДР. Серед них понад 1000 компаній переїхали з міста в область, зокрема понад 600 підприємств покинули Київ, а ще 60 – Одеську область.

Найбільше компаній обрали Київську область для релокації – 546 випадків, що складає майже половину від усіх переміщень. Найпопулярніший маршрут – з Києва до Київської області, що становить 30% всіх переміщених бізнесів. Інші маршрути менш популярні: з Львівської області до Київської – 2,7%, а з Києва до Закарпаття – 2,6%.