Бизнес предлагает автоматически продлить на два месяца бронирование работников критически важных предприятий

Бизнес предлагает властям рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в реестре «Оберіг» на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний на время проведения аудита . Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации (EBA) 21 октября.

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Бизнес обеспокоен отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти по приостановке бронирований и не понимает, как планировать операционную деятельность, заявила EBA.

Эта ситуация создает отрицательные сигналы для международных партнеров, инвесторов и заказчиков. «Внезапное повышение налогов для белого бизнеса, а теперь – «перерыв» в бронировании сотрудников подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договора, который ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество», – отмечается в заявлении.

У бизнеса возникают вопросы легитимности приостановки процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ни вышеупомянутым решением правительства оно не предусмотрено, заявила EBA.

За сутки Ассоциация получила десятки обращений от представителей бизнеса, которые либо уже находятся в процессе перебронирования, либо планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время.

Как возможное временное решение в этой ситуации бизнес предлагает рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в реестре «Оберіг» на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирование заканчивается в течение действия этого «аудита» -+3 суток (поскольку «Дія» рассматривает заявки до 72 часов), то есть с 17 октября по 18 ноября.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023 года Кабмин предоставлял статистику о около 528 000 забронированных работников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеют более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024 года аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно закрыта из-за аудита забронированных.

Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.