Бізнес пропонує автоматично продовжити на два місяці бронювання працівників критично важливих підприємств

Бізнес пропонує владі розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань у реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній на час проведення аудиту. Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA) 21 жовтня.
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Деталі
- Бізнес стурбований відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади щодо призупинки бронювань і не розуміє, як планувати операційну діяльність, заявила EBA.
- Ця ситуація створює негативні сигнали для міжнародних партнерів, інвесторів та замовників. «Раптове підняття податків для білого бізнесу, а тепер – «перерва» в бронюванні співробітників підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договору, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю», – зазначається в заяві.
- У бізнесу виникають питання щодо легітимності призупинення процедури бронювання для проведення аудиту, оскільки ані профільним законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані вищезгаданим рішенням уряду воно не передбачене, заявила EBA.
- Протягом доби Асоціація отримала десятки звернень від представників бізнесу, які або уже знаходяться у процесі перебронювання, або планували подаватися на перебронювання найближчим часом.
- Як можливе тимчасове рішення в цій ситуації бізнес пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань у реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього «аудиту» -+3 доби (оскільки «Дія» розглядає заявки до 72 годин), тобто з 17 жовтня по 18 листопада.
Контекст
17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.
Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.
Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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