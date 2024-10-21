Бізнес пропонує автоматично продовжити на два місяці бронювання працівників критично важливих підприємств

Бізнес пропонує владі розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань у реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній на час проведення аудиту . Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації (EBA) 21 жовтня.

Деталі

Бізнес стурбований відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади щодо призупинки бронювань і не розуміє, як планувати операційну діяльність, заявила EBA.

Ця ситуація створює негативні сигнали для міжнародних партнерів, інвесторів та замовників. «Раптове підняття податків для білого бізнесу, а тепер – «перерва» в бронюванні співробітників підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договору, що ставить під загрозу подальші замовлення та співпрацю», – зазначається в заяві.

У бізнесу виникають питання щодо легітимності призупинення процедури бронювання для проведення аудиту, оскільки ані профільним законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані вищезгаданим рішенням уряду воно не передбачене, заявила EBA.

Протягом доби Асоціація отримала десятки звернень від представників бізнесу, які або уже знаходяться у процесі перебронювання, або планували подаватися на перебронювання найближчим часом.

Як можливе тимчасове рішення в цій ситуації бізнес пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань у реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії цього «аудиту» -+3 доби (оскільки «Дія» розглядає заявки до 72 годин), тобто з 17 жовтня по 18 листопада.

Контекст

17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через портал «Дія», що значно скоротило час для бронювання співробітників. Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін надавав статистику про близько 528 000 заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. «Бронювання мають понад півтора мільйона людей», – розповів Forbes співрозмовник в уряді.

Уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міноборони про проведення до 15 листопада 2024 року аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

20 жовтня на порталі «Дія» зʼявилося повідомлення, що послуга електронного бронювання через «Дію» тимчасово закрита через аудит заброньованих.

Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.