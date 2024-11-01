Бизнес в октябре продолжил улучшать оценки своей деятельности – НБУ

В октябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вплотную приблизился к нейтральному уровню и составил 49,4 по сравнению с 48,7 в сентябре, сообщила пресс-служба НБУ. Таким образом, бизнес в прошлом месяце продолжил смягчать оценки деловой активности. Для сравнения в октябре прошлого года ИОДА составил 49,6.
Значение индекса колеблется от 0 до 100: уровень выше 50,0 свидетельствует об улучшении ситуации; ниже 50,0 – ухудшении.
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Ключевые факты
- Улучшению ожиданий бизнеса в октябре способствовал ряд факторов, в частности, оптимистические прогнозы по международному финансированию, оживление потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетике, достаточное предложение товаров и благоприятные погодные условия.
- В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов портовой инфраструктуры, риск дальнейших атак на энергетические объекты, рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда и логистику.
- Предприятия торговли несколько снизили, но сохранили самые оптимистичные оценки уровня своей деловой активности благодаря оживлению потребительского спроса, достаточному предложению товаров и налаживанию логистики: секторальный индекс в октябре составил 51,9 (в сентябре – 52,1, в октябре 2023-го – 53,0).
- Предприятия промышленности сдержанно оценили текущие результаты своей деятельности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и рост затрат на энергию, оплату труда и логистику: секторальный индекс в октябре составил 49,8 (в сентябре – 50,3, в октябре 2023-го – 50,0).
- Предприятия строительства ухудшили оценки своих экономических результатов в перспективе, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры: секторальный индекс в октябре составил 49,6 по сравнению с 50,1 в сентябре, для сравнения в октябре 2023-го – 44,8.
- Предприятия сферы услуг повысили, однако оставили наиболее сдержанными оценки своего текущего развития из-за усиления обстрелов портовой инфраструктуры, увеличения расходов и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 47,2 в октябре (в сентябре – 44,6, в октябре 2023-го – 47,2).
- Ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения численности персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, торговли и сферы услуг – наоборот, их замедление.
Контекст
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 октября. В опросе приняло участие 489 предприятий. В числе опрошенных предприятий 44,0% респондентов – компании промышленности, 27,4% – сферы услуг, 23,1% – торговли, 5,5% – строительства; 30,9% – крупные предприятия, 27,8% – средние, 41,3% – малые.
32,3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,2% – только экспортные операции, 19,4% – только импортные операции, 39,1% – не осуществляют внешнеэкономические операции.
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