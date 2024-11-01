Бизнес в октябре продолжил улучшать оценки своей деятельности – НБУ

В октябре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вплотную приблизился к нейтральному уровню и составил 49,4 по сравнению с 48,7 в сентябре, сообщила пресс-служба НБУ. Таким образом, бизнес в прошлом месяце продолжил смягчать оценки деловой активности. Для сравнения в октябре прошлого года ИОДА составил 49,6.

Значение индекса колеблется от 0 до 100: уровень выше 50,0 свидетельствует об улучшении ситуации; ниже 50,0 – ухудшении.