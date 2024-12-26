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Услуга бронирования работников на портале «Дія» снова доступна

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Бронирование работников на портале «Дія», которое приостановили после кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции, возобновили. Об этом сообщили пресс-служба сервиса и вице-премьер Михаил Федоров 26 декабря.

Подробности

  • Услугу по бронированию возобновили, сообщил Федоров. «Дія» сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и проверяет соответствие требованиям.
  • Чтобы забронировать сотрудника, нужно подать заявление и подождать 72 часа, далее ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя. Если ответ положительный, то поступит работникам в приложение «Резерв+».
  • Пока недоступно бронирование для филиалов компаний и конечных бенефициаров.

Как забронировать работника на портале «Дія»

  • Зайдите в кабинет гражданина на портале «Дія».
  • Выберите опцию «Подать заявление».
  • Укажите данные кандидатов для бронирования.
  • Подтвердите, что заработная плата бронируемого работника соответствует нормам.
  • Проверьте заявление и подпишите его.
  • В течение трех дней получите ответ на электронную почту и в личный кабинет.

Контекст

19 декабря Министерство юстиции заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что произошла одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины. Несмотря на серьезность атаки, утечка персональных данных не подтверждена, заверила Стефанишина.

Из-за восстановительных работ в государственных реестрах после кибератаки было приостановлено получение отсрочек в приложении «Резерв+».

С начала работы сервиса в июле этого года через портал «Дія» было забронировано около 400 000 военнообязанных. Более 71 500 из них – с 1 декабря уже по новым правилам, по данным Минэкономики.

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