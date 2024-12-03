Бронирование от мобилизации. Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям

Министерство экономики обновило статус критически важных для первых семи предприятий по новым критериям, сообщила пресс-служба ведомства 3 декабря. Соответствующие решения министерство приняло 29 ноября во время работы комиссии по определению критичности.

Ключевые факты

Согласно сообщению, первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других отраслей.

Компании получили возможность бронировать сотрудников сроком до 12 месяцев.

Те компании, которые не обновили критичность, тоже могут бронировать работников, но до 28 февраля 2025 года.

«В целом, за первые два дня восстановления бронирования через «Дію» компании подали 3500 заявлений на бронирование 26 700 сотрудников», – отметила первая вице-премьер–министр экономики Юлия Свириденко.

Для получения статуса критически важного частные предприятия должны отвечать двум обязательным критериям:

средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 грн за отчетный период; предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по каким-либо налогам и сборам.

Необходимо также соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн; поступления в иностранной валюте превышают €32 млн; предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов); предприятие является резидентом «Дія Сіті»; оказывает услуги связи со значительными доходами; имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.

Контекст

С 1 декабря правительство ввело новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. Все бронирования теперь будут осуществляться через «Дію».

Причина смены правил – аудит «забронированных» предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны. По его результатам выявлены незначительные нарушения: только 5% предприятий лишены статуса критически важных, говорит Киндратив. Их работников избавят от мобилизации.

Восстановление бронирования важно для функционирования экономики. «Перерыв» подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договоров, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество», – говорилось в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

Как будут работать новые правила – читайте здесь.

Ранее Минэкономики объясняло, что военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы от мобилизации по общему порядку, как и другие. Согласно разъяснению, в новом порядке 18 мая является датой, по состоянию на которую фиксируется количество сотрудников на предприятии для бронирования.