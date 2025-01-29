Бізнес закликав продовжити чинні бронювання і збільшити термін на оновлення критичності

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня, повідомляє пресслужба ЕВА 29 січня. Бізнес нагадав про призупинення роботи держреєстрів через кібератаку.

Ключові факти

Своє прохання ЕВА повʼязує з тим, що після кібератак наприкінці 2024 року і досить тривалого відновлення державних реєстрів системи бронювання та надання компаніям статусу критичних не працювали.

Зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади із значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії, повідомила Асоціація.

За даними Асоціації, на рівні міністерств та місцевих органів влади накопичилася велика черга заявок на отримання такого статусу.

«Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки і надати відповідний статус усім дійсно критично важливим підприємствам», – наголошує бізнес-спільнота, додавши, що саме тому просить повторно продовжити дію чинних бронювань на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

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Контекст

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію».

Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

З 1 грудня, для того щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це час – до кінця лютого 2025 року. Уряд передбачив для підприємств із діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників або у разі завершення бронювання діючих працівників. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності – бронювати працівників на строк до 12 місяців.

24 грудня через кібератаку уряд автоматично подовжив діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.