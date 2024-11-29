Правительство разрешило предприятиям с действующей критичностью бронировать работников до конца февраля, после обновления статуса – на год

Правительство сменит подходы к бронированию работников от мобилизации с 1 декабря.

Предприятия, еще не обновившие, но уже имеющие статус критически важных, смогут забронировать работников – это бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым критериям предприятия смогут бронировать работников до 12 месяцев по-прежнему. Соответствующие изменения Кабинет министров принял 29 ноября, сообщает Минэкономики.

Ключевые факты

С 1 декабря для того, чтобы бронировать своих работников, предприятие должно получить или обновить свою критическую важность по новым обязательным критериям. У бизнеса есть на это более трех месяцев – до конца февраля 2025 года.

Правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025 года новых сотрудников, или в случае завершения бронирования действующих работников.

За это время предприятия смогут пройти процедуру и после получения новой критичности – бронировать сотрудников сроком до 12 месяцев.

Например, если срок бронирования работников истекает 5 января 2025 года, а предприятие не успело еще обновить критичность в течение декабря, то может продолжить бронирование этих сотрудников через «Дію», но на срок не дольше срока их критичности и не дольше чем до 28 февраля. Если предприятие уже обновило критичность – оно может уже в декабре 2024 года начать процесс перебронирования этих работников на новый срок – до 12 месяцев.

Еще правительство упростило механизм проверки зарплат у работников бронирующих критических предприятий. Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста, руководитель при подаче списка на бронирование на портале «Дія» должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника (до уплаты всех налогов) будет не менее 20 000 грн. Предприятия, которые декларативно подадут недостоверный уровень зарплаты работников, потеряют критичность и не смогут вернуть ее в течение как минимум шести месяцев.

В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавили специалистов в сфере протезно-ортопедического производства.

Бизнес, реализующий гуманитарные проекты за счет международных партнеров, должен соответствовать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

Контекст

С 1 декабря правительство вводит новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Изменения были обнародованы в постановлении Кабмина №1332 от 23 ноября. «Все бронирования будут осуществляться через «Дію», – прокомментировал ранее смены премьер-министр Денис Шмыгаль.

Причина смены правил – аудит «забронированных» предприятий, который более месяца проводило Министерство обороны. По его результатам были обнаружены незначительные нарушения: только 5% предприятий были лишены статуса критически важных, говорит Кондратов. Их работников лишат бронирования от мобилизации.

Восстановление бронирования важно для функционирования экономики. «Перерыв» подрывает уверенность иностранных партнеров в способности украинского бизнеса выполнить условия договоров, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество», – говорилось в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

По данным Минэкономики, только 12% предприятий имеют статус критически важных и именно они генерируют 67% от всех доходов в государстве.

Как будут работать новые правила – читайте здесь.

Ранее Минэкономики объясняло, что военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы от мобилизации в общем порядке, как и другие. Согласно разъяснению, в новом порядке 18 мая является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования.