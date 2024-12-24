Уряд автоматично подовжив чинні бронювання на місяць через кібератаку на держреєстри

Кабінет міністрів автоматично подовжив діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року, повідомила пресслужба Мінекономіки 24 грудня. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку.

Ключові факти

Рішення стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня та надані відповідно до постанови №76 від 27 січня 2023 року.

Зокрема, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки – роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур.

Бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал «Дія» продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Міністерство оборони зобов’язано протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Очікується, що рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни.

Контекст

19 грудня Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури. За словами Стефанішиної, на першочергове відновлення роботи знадобиться орієнтовно два тижні.

Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено. Однак, як зазначив в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, розслідування триває, і служба наразі не може остаточно спростувати можливість витоку.

Стефанішина запевнила, що всі дані збережено та підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені в повному обсязі, але це потребуватиме часу.

Загалом не працюють понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мінʼюсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів, заявив Олександр Федієнко – голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.